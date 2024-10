Desde Nación se vienen llevando adelante distintas medidas con las que busca impactar en el rol del Estado a través de desregulaciones. Una de ellas es la que concierne al transporte y desde el área de Discapacidad de la Provincia, aseguraron que la desregulación del transporte no impactará en los pasajes gratuitos para discapacidad, según contó su directora, Paula Moreno, en Banda Ancha.

La medida de desregulación del transporte que dio a conocer el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ocasionó incertidumbre e interrogantes en los usuarios de transporte que por ley tienen acceso a cupos de pasajes gratuitos al ser personas con discapacidad.

En base a lo planteado, Moreno aseguró que este cambio no tendrá impacto en los usuarios. ‘El día 14 de octubre la Agencia Nacional de Discapacidad emitió un comunicado en el que dice que la desregulación del transporte no va a afectar de ninguna manera la gratuidad del pasaje , transporte de corta, mediana y larga distancia a las personas con discapacidad, el cual está garantizado por ley. Tenemos la 22.431 y el decreto creo que es 118 del 2006, en donde está garantizado por ley’, dijo Moreno, que recalcó que ‘la desregulación no va a cortar la gratuidad’.

La funcionaria de Orrego sostuvo que ‘esto en realidad lo que ha hecho es sacar a la luz un problema que ya existía. Igualmente, por más que fuesen gratuitos los pasajes para las personas con discapacidad, es bastante difícil que puedan acceder. Es un problema que ha existido siempre’.

Moreno, para dar un poco más de claridad al tema, explicó que ‘la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) es quien debe controlar esto, que se cumplan. Son dos pasajes en el de larga distancia, dos asientos para personas con discapacidad y sus acompañantes, o sea, cuatro, que deben ir siempre cubiertos por personas con discapacidad en cada viaje. Y la CNRT es quien debe hacer este control. Y también las personas deben denunciar cuando se subieron al colectivo y no están’.

Las denuncias deben realizarse ante la CNRT y no ante la Dirección de Personas con Discapacidad porque la regulación le pertenece a Nación y por ende la comisión mencionada es la autoridad de aplicación.

Para conocer detalles sobre la desregulación del transporte y los espacios destinados en los colectivos de larga distancia para las personas con discapacidad, mirá la entrevista completa a Moreno en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.