El dirigente político Emilio Baistrocchi criticó el gobierno y administración de Javier Milei al mencionar en Banda Ancha que ‘Milei no está haciendo muchas de las cosas que dijo que iba a hacer’.

El ex intendente de la Capital, hoy liderando el espacio ‘Hacemos por San Juan’, analizó el escenario político nacional y dijo que ‘estamos en el marco de una situación de crisis y con el gobierno que tenemos actualmente es como incierto. Pero una incertidumbre nueva a la vez porque un presidente que tiene sus características, que no sabemos bien por dónde vamos, sabemos que no queremos volver hacia atrás, pero bueno, está la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con este país’.

Desde Hacemos por San Juan vienen recorriendo distintos lugares de la provincia y esto permite obtener en medida el termómetro social.

‘Vemos que el aglutinante en su momento de lo que fue la victoria de Javier Milei como presidente, tiene que ver con un montón de bronca, desesperanza o cosas que no pasaron en el gobierno anterior y que se espera que pasen con este. Hoy creo que el voto de confianza que se puso en Javier Milei, uno empieza a ver realmente si aquellas cosas que se prometían son factibles y se pueden hacer. Porque creo que Javier Milei no está haciendo muchas de las cosas que dijo que iba a hacer’, analizó Baistrocchi.

Para el ex ministro de Gobierno de Uñac, existe una paridad entre el kircherismo y los libertarios porque ‘si bien nosotros veníamos de un gobierno kirchnerista, que de alguna manera tenía sus particularidades, Javier Milei comparte algunas particularidades. Creo que así como había un populismo de izquierda, hoy hay un claro populismo de derecha. Las formas, ambos, la izquierda como la derecha, el kirchnerismo como la derecha, necesitan un enemigo’.

Profundizando su posición, Baistrocchi dijo que ‘este tema de la grieta, algo que yo creo que fue una sobreactuación, esta pelea entre Cristina y Javier Milei hace dos semanas. Creo que lo mejor que le puede pasar a Javier Milei es una Cristina Kirchner y lo mejor que le puede pasar a Cristina Kirchner es un Javier Milei, para tratar de polarizar. Ahora, el resultado, en nuestro pensamiento político, creemos que es el mismo camino y hasta te diría el mismo resultado que se va a obtener’.

Mirá la entrevista completa a Emilio Baistrocchi en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.