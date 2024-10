El año próximo habrá elecciones de medio término y en la provincia se elegirán diputados nacionales, por lo que el Partido Justicialista tendrá intensa actividad partidaria. Algunos integrantes del PJ mencionaron o se inclinaron por realizar unas PASO anchas, dando a entender que puedan competir distintos sectores dentro del mismo espacio. Pero el líder del PJ sanjuanino, Juan Carlos Quiroga Moyano, aseguró en Banda Ancha que prefiere la unidad.

Dentro de los posibles candidatos aparecen nombres como los de José Luis Gioja, Fabián Gramajo o Cristian Andino, por mencionar algunos, que podrían encabezar una lista. Sobre esto, para Quiroga Moyano ‘la misma sociedad lo va promoviendo a cada uno de los referentes políticos que a la gente le gustaría que lo represente, es decir, hay que tener mucho cuidado, por ahí si damos nombre y no es que lo esté esquivando a Cristian o cualquier otro dirigente, dando nombre yo creo que es muy apresurado, falta mucho todavía y la sociedad nos tiene que ir marcando el rumbo que no queremos’.

La máxima autoridad del Partido Justicialista añadió: ‘Me puede gustar el fulano, me puede gustar el Sultano, pero si la sociedad no lo acepta es imposible poderlo acompañar o si no, con un diálogo previo decirle, miren, la sociedad no está pidiendo esto, la sociedad está pidiendo aquello. Y hoy el justicialismo no se puede dar el gran lujo de estar diciendo me gusta aquel o aquel otro, yo creo que la sociedad nos tiene que ir eligiendo nuestros mejores dirigentes que hoy tenemos y tenemos varios, tanto mujeres como hombres, muy buenos dirigentes que nos pueden representar el año que viene’.

Sobre el gesto y posible unidad, Quiroga Moyano entiende que ‘es muy buena la unidad, pero hay que ver las reglas de juego que vamos a tener porque usted va a una elección nacional. Todavía no son muy claras las formas del juego que va a haber para el próximo año’, dijo y añadió ‘me gustaría que todos estemos juntos, pero bueno, también una gran PASO puede servir, hay que ver cómo están las reglas de juego. Yo siempre elijo la unidad, sé que hay menos heridos, un trabajo coordinado, un trabajo quizás más aceitado, un trabajo que a la sociedad le puede gustar un poquito más’.

Mirá la entrevista completa a Juan Carlos Quiroga Moyano en Banda Ancha, en el video que acompaña esta nota.