Lejos de ser una sesión promedio en la Cámara de Diputados de San Juan, la de este último jueves se extendió más de lo normal porque sobre tablas se trató, discutió y aprobó la adhesión de la provincia al Régimen de Regularización de activos, más conocido como blanqueo de capitales. Graciela Seva, legisladora del interbloque San Juan Vuelve, perteneciente al espacio del Partido Justicialista, en Banda Ancha criticó con dureza la adhesión y sostuvo que se preguntan en qué beneficia la medida a San Juan. Además, habló de la situación del peronismo y sus aliados opositores al oficialismo, que pasaron de ser mayoría en la Cámara a una minoría.

Tanto el Ejecutivo como el diputado libertario, Fernando Patinella, habían realizado presentaciones para la adhesión de la provincia al blanqueo de capitales. Pero desde el sector del peronismo, se habían mostrado en una posición no favorable para tal medida. Sin embargo, los diputados de Orrego lograron conseguir la aprobación, producto del acompañamiento de otros sectores que empezaron el año legislativo votando en sintonía con el justicialismo, pero en las últimas sesiones mostraron un acercamiento al oficialismo, acompañando con el voto en las iniciativas.

‘La objeción fue la objeción que hicimos también en el régimen (RIGI), o sea, volver a adherir a una ley nacional en donde es de orden público, en donde se trataba fundamentalmente y naturalmente lo fiscal, lo impositivo y en donde también, en realidad ahí estuvo la crítica tanto del bloque San Juan Vuelve como del bloque PJ, respecto que primero que no se necesitaba la adhesión, porque tenía que ver con una materia que casi le diría que era federal. Segundo porque planteamos ¿cuál es el beneficio a San Juan del blanqueo de la exteriorización de capitales como quieren llamarlo, un poco como para tapar todo lo que implica? Que no es otra cosa que en principio blanquear los capitales y dándole más privilegios, más beneficios a un sector muy reducido de la Argentina y o de los no residentes de la Argentina’, planteó la diputada Graciela Seva.

Profundizando la crítica, Seva sostuvo que ‘cuando yo hablo de los no residentes de la Argentina que vengan y blanqueen capitales, digo ¿cuáles son los orígenes de esos fondos? Entonces ante todo este cuestionamiento nosotros hicimos un despacho que fue PJ y el interbloque, PJ-San Juan Vuelve, por el cual no adherimos porque entendemos que esa ley está vigente porque es de orden público, porque ya está discutido, sino que en realidad hicimos un despacho en minoría o en disidencia, solamente hablando de lo que nos corresponde a nosotros como provincia que son Ingresos Brutos y Lote Hogar, en realidad impuesto a los sellos’.

‘Nunca en la Argentina funcionó el tema del blanqueo, nunca se aseguró seguramente. En el tiempo de Macri fue solamente dinero, hoy también son bienes, bienes inmuebles, por ejemplo. En este caso, sigo insistiendo, ¿San Juan en qué se beneficia? Nosotros planteábamos el tema impositivo de Ingresos Brutos. Si no seguimos haciendo más onda esta grieta, el de los privilegios, el de gobernar. El RIGI fue para un sector, el blanqueo de capitales para un sector. Y entonces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, el desfinanciamiento en la salud, el desfinanciamiento en la educación, el desempleo. ¿Cuánto hace que nosotros hemos enterrado Tambolar, la obra más importante en materia energética y en materia de un embalse de agua tan cara para los sanjuaninos?’, continuó la legisladora de origen giojista, criticando la adhesión provincial al blanqueo de capitales.

El PJ, de mayoría a una minoría en la Cámara

Cuando comenzó el año legislativo se preveía que iba a ser un año complejo para el oficialismo, con más diputados opositores que los propios que le podían dar votos. Pero con el correr de los meses, este escenario parece haberse revertido. Pues, el PJ que contaba con diputados bloquistas como aliados, últimamente votan distintos, acompañando estos últimos al oficialismo en las decisiones.

Sobre esto, Graciela Seva dijo estar sorprendida por este cambio que se dio en el ámbito legislativo.

‘Yo estoy sorprendida, estoy sorprendida, pero desde entender que el uno está formado, que tiene una línea de pensamiento, que nos respalda una doctrina, en realidad que nos respalda alineamientos generales que tienen que ver con la política y con la gestión y con la acción política. Y entonces de repente vos ves que hoy día voto por acá, mañana voto por allá, me parece que nosotros tenemos que trabajar para que eso, que haya acuerdos que lo han hecho individualmente, por ahí acuerdos individuales que han tenido que ver con lo departamental y te daba el ejemplo del diputado de Iglesia, que vota el RIGI y ayer pide una comunicación oficial al oficialismo para que lo ayuden, para que la mano de obra de contratación sea local para el pueblo de Iglesia. Y lo hemos venido diciendo y donde el PJ y el bloque San Juan Vuelve vino diciéndole y hablamos con los diputados y hablamos con los empresarios diciendo que la mano local no asegura que la mano sea de San Juan, la mano local que definía el RIGI no significaba que fuera ni de San Juan ni de Iglesia, ni de Jáchal, ni de Calingasta’, explicó la legisladora.

Ahondando en el análisis, para Seva ‘en esta postura de que por ahí él sálvese quien pueda y en esto no es sálvese quien pueda, creo que la postura y en realidad la diferencia que hay con el bloque oficialista o que nosotros queremos mostrar esta diferencia, es por lo que pensamos’.