En la provincia, La Libertad Avanza tiene cargos en las dependencias e institutos que dependen de Nación y Abel Chiconi es uno de esos pocos sanjuaninos que está en uno de los puestos de importancia de esas delegaciones. En esta ocasión se trata del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), siendo su vicepresidente. Su llegada tiene que ver con su cercanía a La Libertad Avanza, sector con el que dijo en Banda Ancha, coincidir ‘100% con las ideas de LLA y cómo plantea las políticas públicas’.

Tradicionalmente, el INV estuvo compuesto en su presidencia por un mendocino y la vicepresidencia la coloca San Juan. Es así como Chiconi se convirtió en la segunda autoridad del instituto que regula la vitivinicultura en el país.

Chiconi, por supuesto que coincide con las ideas libertarias, pero viene de una familia de tradición ligada a la vitivinicultura.

‘Hace 13 años que estoy en el sector privado, antes de recibirme ya ingresé a trabajar y durante los primeros años ya me recibí, ya quedé y he estado en una bodega tradicional de San Juan, una bodega familiar desde que salí de la facultad, aparte de unos proyectos personales que yo tengo y fincas, siempre he estado en el sector privado. Soy enólogo, licenciado en enología, recibido acá en San Juan, en la facultad de la Universidad Católica de Cuyo. Tradicionalmente mi familia es productora vitivinícola, en este afán de lo que nos gusta, porque la verdad que es una industria pasional 100%, es muy linda, es muy divertida, es muy histórica’.

‘En el afán de estar en los grupos, tanto de la parte de vinos como de la parte de vid, me tocó ingresar a un grupo que es la Mesa Vitícola, es un grupo de viñateros que lo que intenta es dar un mensaje claro del sector, consensuar distintos puntos de vista, distintas ideas, y a partir de que formé parte de ese grupo, ese grupo me pone a mí como representante del INV, y bueno, después a través de la Libertad de Avanza acá en San Juan, me llaman y llego a la función pública’.

Pero además de la trayectoria dentro del ámbito, Chiconi mostró su postura sobre el gobierno nacional, del que es funcionario.

‘Coincido 100% en las ideas de La Libertad de Avanza, o sea, en cómo se plantean las políticas públicas, cómo es el manejo del sector público, obviamente yo creo más en un sector privado, me siento muy identificado. Hace años que mi idea no era meterme en la política, pero sí era entender un poco más estas cosas, y tratar de ayudar, de cambiar, porque cuando uno está en la parte privada, ve cosas que no son lógicas o naturales. Pasan muchas cosas, lo que ha venido pasando que nos ha llevado a hoy a ser un país con demasiados problemas, no tenemos desde lo más básico una educación ordenada, una salud ordenada, entonces eso hace que mi visión coincida totalmente con las ideas que hoy plantea, desde el presidente para abajo’.

