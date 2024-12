El Partido Bloquista se mostró cercano al oficialismo y el Subsecretario de Trabajo de la provincia, Franco Marchese, de raíces bloquistas pero uno de los militantes expulsados del partido, estuvo en Banda Ancha y expresó un deseo de cara a las elecciones 2025: ‘Me encantaría que el Partido Bloquista esté de este lado el año que viene’, en una clara alusión a que el bloquismo termine de cruzar de frente y ahora se una al oficialismo. Por su parte, el funcionario de sentimiento bloquista aseguró que el año próximo ‘el peronismo va a quedar relegado a un tercer puesto’.

El bloquismo formó parte del frente con el peronismo en las últimas elecciones pero iniciada la gestión de Orrego, los diputados y la cúpula del partido de la estrella se mostraron cercanos al oficialismo. No sólo con votaciones en la misma sintonía, claves para la aprobación, sino también con reuniones y fotos con los bloquistas disidentes o expulsados del partido, que forman parte del Gabinete del líder de Producción y Trabajo.

Pues lo que se estima es que el bloquismo pueda formar parte del frente oficialista y sobre eso, Marchese expresó su deseo.

Tras este acercamiento, Marchese contó que los expulsados junto a la dirigencia bloquista ‘se está charlando todo el tiempo. Yo creo que el presidente del partido en este momento ha tomado un buen rumbo, en el caso apoyando de alguna manera a las políticas del gobernador que son las políticas con las que siempre comulgamos los del bloquismo disidente y siempre trabajamos justamente para poder llevar a cabo estas políticas que está implementando Marcelo Orrego’.

‘Veo que Luis (Rueda) de buena manera se ha dado cuenta que las políticas del gobernador son las que creemos correctas y queremos lo mejor para la gente. Está avanzando de buena manera. Estamos en contacto permanente, viendo y analizando cuál es el futuro del partido. Luis tiene 4 años por delante de presidencia y eso se va a respetar como corresponde, así lo eligieron los bloquistas. Yo todavía sigo sin ser afiliado bloquista, estoy esperando que Luis solucione ese termine ese temita a ver qué va a hacer’, añadió el funcionario sobre el partido.

Y sobre las elecciones del próximo año que son de medio término, sostuvo: ‘Yo no soy afiliado al bloquismo en este momento, no estoy participando orgánicamente del partido. Pero por supuesto a uno le encantaría, estaría feliz de que el bloquismo vuelva a sus bases que son justamente encontradas con las ideas del peronismo, entonces, que Luis se haya desprendido ahora de eso, entendemos que es bueno, por eso me encantaría que el partido esté de este lado el año que viene, en un futuro frente electoral’.

El peronismo en las próximas elecciones

El año próximo las elecciones de medio término plantearán un escenario que por ahora parece encaminarse a ser de tercios, aunque en la política eso se determinará el día de los sufragios. Pero en la provincia, para Marchese, el peronismo quedará relegado a la tercera fuerza política.

‘Parece que hoy en día vamos a un escenario de tercios. Creo que si el presidente sigue acomodando la economía como se está acomodando, hay una especie de estabilidad que se está empezando a encontrar. Creo que se va a hacer más fuerte ese espacio político y el peronismo sanjuanino va a quedar relegado al tercer puesto y cómodo. No veo que tengan un líder claro, lo veo muy peleado entre ellos. Mi padre decía que los peronistas son como Terminator, hasta que no se les apague la lucecita roja, ellos van a estar ahí’, dijo el funcionario que es de raíces bloquista.