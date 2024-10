Ya desafiliado del Partido Justicialista que lo albergó durante 18 años de militancia, Emilio Baistrocchi, gestor del naciente espacio ‘Hacemos por San Juan’, sostuvo que el peronismo se encuentra roto y que existen más dirigentes de base peronista fuera que dentro del partido.

El ex intendente de la Capital pasó por Banda Ancha y se metió en el terreno partidario de lo que sucede en el peronismo, con un análisis propio, exhibiendo su visión y el descontento con el espacio que lo condujo al alejamiento, derivando en la construcción de su propio sector político.

‘¿Qué es el peronismo hoy?’, se preguntó Baistrocchi y agregó que ‘hoy yo no sé qué es el peronismo, creo que hay un justicialismo para tratar de ser objetivo que se fue yendo cada vez más hacia el kirchnerismo. Hoy, por ejemplo, no tenés un bloque justicialista o peronista en el Congreso de la Nación. Hoy creo que no existe la variante del justicialismo clásico’.

Para el ex líder comunal de Capital, ‘el kirchnerismo que ha cooptado el Congreso, ha cooptado los partidos provinciales. Acá, por ejemplo, la juventud peronista es un giojista, un uñaquista y uno de La Cámpora. Las candidaturas, sabemos cómo fue, un dirigente justicialista, una de La Cámpora. Cuando pertenecés a un bloque, pertenecés al bloque de Unión por la Patria, que responden a Cristina Fernández de Kirchner’.

‘Entonces estamos hablando de kirchnerismo. El peronismo creo que se ha roto. Hoy hay más justicialistas fuera del justicialismo que dentro. Uno de ellos es Pichetto, que también es una persona que tiene partido propio, o personas que alguna vez pasaron por justicialismo como López Murphy, o personas con quien estamos construyendo hoy, que es Juan Schiaretti, que es el presidente del Partido Justicialista en Córdoba, pero no está dentro del kirchnerismo’, lanzó con dardos Baistrocchi.

El dirigente de ‘Hacemos por San Juan’ señaló que ‘ya es muy difícil yo describirte qué es el peronismo, porque hoy cada uno te puede llegar a dar una respuesta diferente. Pero, en definitiva, yo y las personas con las que estamos trabajando, no comulgamos con estas expresiones políticas que existen hoy en San Juan dentro del Partido Justicialista. Entonces, y siendo un país democrático, hemos decidido generar un espacio diferente’.

Mirá la entrevista completa a Emilio Baistrocchi en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.