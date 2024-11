Este jueves el presidente Javier Milei realizó declaraciones ante un periodista que lo entrevistó y expuso la ruptura de la relación con Victoria Villarruel. Un día después, el diputado provincial de La Libertad Avanza, Fernando Patinella, estuvo en Banda Ancha y habló de la crisis que enfrentan las dos máximas autoridades del país. ‘La vicepresidenta hace tiempo viene llevando una agenda diferenciada a la presidencial’, dijo el legislador sanjuanino.

Patinella analizó las declaraciones y la situación que involucra al presidente y a la vicepresidenta y dijo: ‘No lo veo como que conforme no hayan tomado posicionamientos antagónicos, sino que claramente ha marcado una diferenciación de hecho de que la fórmula y el acompañamiento que haber logrado hacerse de la conducción del país tenía que ver con la conformación de un frente y un espacio, pero siempre reconociendo las identidades distintas’.

‘ Lo cierto es que la vicepresidenta desde que asuma viene llevando adelante una agenda que está diferenciada de la agenda presidencial. Esto no necesariamente implique, a mi modo de ver, que haya un antagonismo, haya una oposición’, dijo Patinella, pese a que el presidente Milei la tildó de casta a Villarruel, diferenciándose.

Para el legislador, ‘en parte hubo una diferenciación. Creo que hay algunas molestias con alguna participación que ha habido activa, pero yo no creo que esto implique necesariamente una ruptura’, y añadió que ‘ha habido una diferenciación. El hecho de entender, de decir y sostener que no hay una participación activa en la toma de decisiones, que sin duda está desarrollando una agenda distinta a la cual no comparte del todo’.

Polémica por el "brazo armado" de Milei

Otro tema con tinte polémico al que no se quitó el cuerpo Patinella fue la presentación del grupo libertario ‘Las Fuerzas del Cielo’ que se autodenominó el ‘brazo armado’ de Milei.

‘Evidentemente la comunicación inicial no estuvo bien desarrollada. Yo he escuchado las explicaciones y todo después, pero la realidad es que en la gente lo que queda es el primer impacto, el primer mensaje y evidentemente el mensaje por la historia de los argentinos, por el contexto y la historia a nivel mundial de estas situaciones, de hablar de brazos armados y todo esto, es muy fuerte’, dijo el diputado libertario.

Patinella agregó que ‘personalmente yo creo en la política, creo en la buena política, creo en la política que hoy se está llevando adelante, la política clara, la política transparente, la política sin especulaciones, sin corrupción. En esa política yo creo que es más que suficiente como para llevar adelante un país. No dudo, después de escuchar las explicaciones que han dado, que en realidad el término que estaban planteando era otro, este tema de generar una estructura de acompañamiento desde lo mediático, desde lo informático, desde las redes y todo esto, que es una realidad, necesita el respaldo y el acompañamiento al Presidente, no creo que haya sido otra la intención’.

Sobre la postura presidencial, señaló que ‘siempre fue decir “bienvenido a todos aquellos que de alguna forma participen y acompañen el programa”, no creo que haga de cualquier forma o con cualquier método, pero bueno, eso se va a ver ahora cómo van a ir desarrollando la actividad’ y añadió en lo personal que ‘tener que salir a explicarnos ya nos crea o nos genera una dificultad, creo que hubo un error quizás en la comunicación o quizás era lo que querían comunicar ellos, pero personalmente no participo de esa confrontación ideal de hablar de esto de brazos armados’.

Estas y más definiciones del diputado Fernando Patinella las podés ver en el video que acompaña esta nota.