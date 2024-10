El presupuesto 2025 comenzará a debatirse en comisiones y como se preveía, la paralización de la obra pública por parte del Gobierno de Javier Milei parece continuar según lo planificado desde lo financiero. En este marco, la diputada nacional por San Juan, Nancy Picón, mencionó en Banda Ancha que ‘el presidente tiene que entender que la obra pública no es mala, hay que cuidar que sea transparente’.

El presupuesto fue presentado en el Congreso por el presidente en un acto que no contuvo explicaciones sobre su composición, sino un mensaje político. Pero ahora se empezará a debatir en la comisión y de antemano se conoce que la obra pública continuará paralizada.

Picón, explicó que ‘hay algunos compromisos firmados de obra pública que no se han incluido en el presupuesto y que vamos a comenzar a trabajar a partir de la semana que viene con los equipos técnicos del Ejecutivo para que queden incluidos, porque no es solo no quedaron incluidos los de San Juan, no quedaron incluidos de ninguna provincia. Ya se hizo el pedido al Ejecutivo y vamos a comenzar ahora a trabajar con los equipos técnicos que va a mandar el Ejecutivo a la Cámara, concretamente a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, para que se incluyan’.

La forma de encarar esto San Juan lo está haciendo junto a otras provincias. ‘Estamos trabajando en bloque con las provincias y además cada provincia particularmente, obviamente, tirando por sus proyectos’.

Dentro de las obras que espera tratar la Provincia con Nación se encuentra la de la Ruta 40 Sur. ‘Hay algunas que ya había compromiso firmado y que el Gobernador lo dijo y otras que estamos ahí pidiendo que se agreguen. Vamos a ver si logramos esto. Yo creo que el Presidente tiene que entender que no es la obra pública mala, muy por el contrario, hay que cuidar que la obra pública sea honesta, sea transparente, que se hagan los gastos como corresponden y nada más’, dijo Picón.

La diputada del bloque Producción y Trabajo sostuvo que deberán ‘avanzar desde ese lugar porque hay obras que corresponden al Estado Nacional y que tienen que hacerla. Y que benefician o perjudican, depende de cómo esté la obra, a toda la sociedad, inclusive a los sanjuaninos. La Ruta 40, el paso permanente de los productores, necesitan esa obra y es una obra que solo puede hacer el Estado Nacional’.

El recorte en el presupuesto abarca a otras ayudas que recibían las provincias como el subsidio al transporte, cuadros tarifarios, complementos salariales a docentes. En el análisis de Picón, ‘aparentemente es la línea del Presidente. Veremos cómo avanza en el tiempo, hasta cuándo lo puede sostener, porque nosotros somos una provincia que el 80% de los fondos que utiliza vienen de Nación. Entonces es muy importante que pueda haber algunas miradas distintas sobre esto, que tanta falta hacen, más allá de que haya un gasto que se achique y un gobernador decidido a trabajar en lo necesario y cuidando el peso como lo cuidamos todos en la casa, también es necesario un Estado Nacional presente que responda, sobre todo en este tipo de provincias donde somos, nos guste o no, Nación dependiente’.

Mirá la entrevista completa a la diputada Nancy Picón en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.