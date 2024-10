En noviembre del año pasado, los argentinos fueron a las urnas y Javier Milei fue elegido presidente de la Nación. Esto ocasionó un cambio en las políticas del país, con La Libertad Avanza comandando el timón de la Argentina. A 9 meses de aquel inicio de gestión, el diputado provincial y flamante presidente del Partido Justicialista de San Juan, Juan Carlos Quiroga Moyano, habló en Banda Ancha de la situación de las personas y aseguró que ‘la gente no está muy conforme con su voto a LLA, hoy están arrepentidos’.

El domingo en horas de la noche, el presidente presentó el proyecto de presupuesto para el próximo año, lo hizo ante un hemiciclo medio vacío, casi sin opositores y con la mayoría de personas presentes vinculadas al gobierno nacional y aliados como el PRO. Sobre este escenario, para Quiroga Moyano fue ‘más es lo mismo. Yo por lo menos no he escuchado una víspera desde el futuro de qué es lo que va a hacer con eso’, expresó en relación a materia de obras, educación, salud y demás esferas de derechos adquiridos que los argentinos tiene por constitución y leyes.

Sin embargo, el dirigente justicialista agregó: ‘justamente he venido escuchando con algunos funcionarios de mi municipio, si bien yo tengo un contacto diario con parte de la sociedad tanto veinticinqueña, tanto con el rol que me toca, la parte de algunos sectores de la sociedad sanjuanina y de otros departamentos, la verdad es que no están muy conformes. Quienes votaron, algunos sectores que se identifican con haber votado La Libertad Avanza, hoy se sienten arrepentidos’.

‘Así que algunos sectores que hoy lo están sufriendo, desde los departamentos del interior, que generalmente son los que tienen que viajar, utilizando los servicios de transporte, que han sido castigados por el tema de la energía, con la boleta muy alta, jubilados que hoy no les alcanza, jubilados que les ha llegado una boleta de 200 mil pesos cuando ellos, el cobro son 250, 260 mil pesos. La verdad que es engorroso. Cuando usted le ha quitado el tema de los medicamentos, el porcentaje, ejemplo, un remedio útil, diario, que la gente lo estaba necesitando, o lo necesita todos los días, o hoy lo tiene que dejar de usar y optar, si tomaba dos, tres remedios, tiene que optar por uno. La verdad que ese humor social hoy se está escuchando’, explicó el presidente del Partido Justicialista provincial.

Mirá la entrevista completa a Juan Carlos Quiroga Moyano en Banda Ancha, en el video que acompaña esta nota.