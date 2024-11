El escándalo del empleado de la Municipalidad de 25 de Mayo que fue detenido por la Policía cuando transportaba 140 kilos de marihuana y 2 kilos de cocaína en una movilidad municipal, sigue en el ojo del huracán. En Banda Ancha, el presidente del Partido Justicialista y ex intendente de 25 de Mayo durante los últimos 8 años, Juan Carlos Quiroga Moyano, habló sobre el caso del empleado identificado como Ángel ‘Richard’ Gutiérrez Garay y dijo desconocer toda situación que había hasta que explotó este viernes.

El medio Tiempo de San Juan publicó una nota en la que se realizan una serie de preguntas acerca de la conexión entre el empleado municipal presunto narco y la dinastía que gobierna el departamento desde 2003, con Juan Carlos Quiroga Moyano, su hermano Rolando Quiroga y ahora Rodolfo Jalife, quien supo ser durante 8 años el diputado departamental, ahora al mando del municipio.

En Canal 13, el presidente del PJ dialogó al aire y contó el vínculo de él, su hermano intendente y el presunto narco detenido.

‘El vínculo que ha sido es un empleado municipal que ha ingresado hace 10 años me parece atrás, bajo la intendencia de mi hermano, como cualquier otro empleado que se entró en esa época después de tener varios años de contrato, ha ingresado al municipio como muchos empleados lo han tratado a hacer. Y bueno, el vínculo como todos los que nos conocemos en el departamento, un hombre trabajador, chofer de las movilidades que bueno, que aparentemente ha sido investigado, últimamente había sido investigado por la policía con la sospecha de que tenía alguna relación con el tema de drogas y bueno, justo lo han encontrado cuando estaba arriba de la movilidad, que todavía bajo el secreto sumario de la Policía Federal, no se sabe si él transportaba o ha transportado en algún momento en la movilidad, eso todavía no se sabe’, explicó Quiroga Moyano.

El conductor de Banda Ancha, Daniel Tejada, le contó al actual diputado departamental qué trato tenía con él y si le decía ‘Richard’ a lo que respondió: ‘Todos le decían Richard, yo lo conocía por Richard’ y añadió que ‘todos nos tenemos confianza, obvio que sí, nos conocemos todos, obvio que sí’.

Acerca de si era una persona cercana al intendente, sostuvo que ‘sí, como cualquier empleado. Como cualquier empleado, nunca ha trabajado cerca mío, nunca ha trabajado cerca del actual intendente tampoco’ y agregó que nunca fue chofer de él ni cumplido gestiones para él.

‘Él era chofer de las movilidades de camión de riesgo, primero en algún momento y después en la última gestión ahora con Rodolfo de transporte en las movilidades pequeñas, las utilitarias’.

La situación es llamativa por si sola, aunque para el titular del PJ sanjuanino no puede hacer ninguna lectura ‘porque todo lo que diga va a estar en mano, porque ni siquiera la Policía nos ha brindado ninguna información a la parte legal del municipio. Está todo bajo sospecha y está todo bajo el secreto sumario de la Policía Federal, así que no tenemos ningún informe a la parte de la policía todavía, o sea, el municipio no tiene todavía ningún informe sobre la sospecha sobre esta persona que se venía sospechando, se había hecho el seguimiento y bueno, se ha detenido hace una semana atrás’.

La publicación de Tiempo de San Juan, mencionó Tejada de Canal 13, realiza una serie de preguntas en su interior y una de ellas es cómo un joven empleado municipal puede manejar este volumen sin ayuda de nadie en un municipio donde se conocen todos. En este caso, el ex intendente respondió que ‘está bajo secreto sumario, está en la investigación de la Policía Federal’.

De inmediato el conductor de Banda Ancha retrucó diciéndole que ‘el secreto sumario es para la Justicia, yo le pregunto a usted como un dirigente que conoce mucho al departamento, conoce mucho a la gente’. Esto impulsó a que Quiroga Moyano dijera que ‘jamás he sospechado de él, jamás he sospechado de algún empleado porque si no lo hubiéramos tomado a conocimiento. Yo especialmente hasta el 10 de diciembre del año pasado, él prestaba funciones normalmente como cualquier otro operario en el municipio’.

El mundo narco requiere de un sistema en el que presuntamente deben intervenir distintas personas para su funcionamiento y complicidad. Aunque para Quiroga Moyano es algo que dijo desconocer: ‘No lo sé, no puedo decirlo tampoco, espero que la Justicia me pueda dar una explicación sobre eso también, si habría alguna persona que estuviera relacionada’.

El ex intendente dio a conocer que a Garay ‘se le está haciendo un sumario administrativo’ pese a que ‘no se sabe todavía si hay alguno relacionado’, dijo sobre el hombre que aún pertenece a la planta del estado municipal.

‘Yo creo que eso cuando se haga la investigación se va a saber si había otras personas que estaban involucradas con el tema’, explicó.

Este asunto, para Quiroga Moyano posiblemente pueda traer implicancias políticas, pero para él ‘todavía es muy reciente esto. Quien quiera sacar provecho, siempre busca alguna situación para sacar provecho político. Eso es descartado. Eso es así’.