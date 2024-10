Zuban Córdoba & Asociados en Canal 13: se cae el índice de confianza en las políticas de Milei

Una de las consultoras más prestigiosas que tiene el país y viene analizando el terreno político desde hace años, de manera constante, estuvo presente en Banda Ancha, donde dio a conocer una en el índice de confianza en las políticas de Javier Milei. Se trata de Zuban Córdoba & Asociados, que en Canal 13 repasó su último trabajo, en el que arroja indicios de un panorama desfavorable para el Gobierno Nacional.

Gustavo Córdoba, de la consultora mencionada, estuvo en Banda Ancha y analizó los números de su último trabajo, además de lo que dejó la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei presentó el proyecto de Presupuesto para el 2025.

A 9 meses de transcurrido el inicio del gobierno, con desregulaciones y políticas aplicadas, las encuestan reflejan y miden el termómetro social, siendo un elemento de consulta por las gestiones administrativas, que muchas veces definen los caminos a tomar.

‘Muchos nos preguntamos hasta dónde iba a durar la paciencia, entre comillas, ante las duras medidas económicas y las duras consecuencias económicas en el bolsillo de los argentinos de lo que ha tomado Milei desde que es Presidente. Siempre la duda estaba por qué el Presidente mantenía niveles de apoyo de opinión pública realmente altos.

‘Ahora bien, ayer creo que hubo un punto de inflexión porque si bien el Gobierno esperaba dar un mensaje a la población y un mensaje a los gobernadores, fíjense que en realidad fue mucho más duro el mensaje que le envió la sociedad al Gobierno y al Presidente Milei por la carencia de rating, por la carencia de audiencia, es decir, la televisión abierta cayó 10 puntos de rating desde que el Presidente empezó a hablar y cuando dejó de hablar la televisión abierta recuperó prácticamente esos 10 puntos’, comenzó analizando Córdoba.

El consultor, agregó que ‘hubo una indiferencia muy grande, entiendo porque el Gobierno insiste en mantener un tono electoral en su discurso, es como que todavía sigue prometiendo o sigue echándole la culpa a alguien y me parece que gran parte de la sociedad argentina, incluso una gran parte de sus votantes, lo que le están pidiendo al Presidente ahora después de 9 meses de gestión, son resultados concretos en la mejora de la economía, cosa que hasta el día de hoy no se ha producido’.

Acerca del trabajo realizado por la consultora, sostuvo: ‘Creo que eso vimos ayer, los números de nuestra encuesta acompañan esa idea porque de alguna manera lo que nosotros reflejamos es que la gente ya no le cree, al menos, las principales frases que hemos tratado de medir, que se corresponden con un reportaje que el Presidente Milei le dio al periodista Luis Majul días atrás. Nosotros extrajimos 12 frases textuales y ninguna de ellas fue mencionada como algo verdadero en términos mayoritarios, sino todo lo contrario, entre el 60 y el 76% de la respuesta siempre estuvieron con que las cosas que dice el Presidente son mentiras. Y esto me parece que es un indicador muy claro de que lo que decía Milei el año pasado en campaña, a lo mejor le sirvió para ganar las elecciones, pero claramente hoy estamos evidenciando un cambio de contexto, ya la gente, la sociedad, incluso sus propios votantes le están pidiendo resultados concretos al Gobierno de Milei’.

Más allá de los números de presidencia, lo que se mide también es la confianza en las instituciones y respecto a eso, para Córdoba ‘en este contexto no podemos dejar de mencionar que en el top 3 están en este orden las universidades públicas, la salud pública y la ciencia argentina/CONICET, que fueron y son demonizados por el discurso oficialista del Gobierno, atento a decir que ahí está la casta, ahí está el gasto del Estado, vamos a reducir, vamos a cortar, y la verdad es que la sociedad levante tan alto la credibilidad de la universidad pública, del CONICET, es llamativo porque el Gobierno sigue insistiendo y lo vamos a ver en estos días cuando el Gobierno oficialice el veto al financiamiento universitario, cómo la sociedad argentina va a volver a reaccionar y le va a volver a mostrar a Milei que por ahí no es’.

‘El Gobierno creo que todavía no tiene una sensación acabada de que no tiene que eliminar el Estado como se propuso el Presidente Milei, yo creo que sí creo que la gente está de acuerdo con corregir ciertas desviaciones o exceso de estatalidad por parte de la política en general, pero destruir el Estado cuando te están diciendo el 70% le cree a la universidad pública, cuando el 70% le cree o tiene confianza en la salud pública o en el CONICET, a mí me parece que la agenda política del Gobierno en este momento no tiene percepción de mayorías y cada vez que el Gobierno se acare contra estas instituciones, evidentemente va a salir lesionado, va a perder aún más popularidad’, analizó el consultor.

