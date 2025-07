El periodista Osvaldo "Pájaro" Benmuyal habló tras la desestimación de la demanda en su contra por parte de Gustavo Monti, primo del exgobernador Sergio Uñac. Benmuyal reafirmó sus críticas contra Monti de quien advirtió que se enriqueció durante la gestión uñaquista. Sobre el fallo destacó que fue “ejemplar” y beneficioso para el periodismo.

El periodista no dudó en calificar el fallo del juez Rollán como "contundente" y "ejemplar". "No me lo imaginé tan contundente, jamás", aseguró, revelando que para no influir en la decisión judicial, mantuvo el tema en silencio en su programa hasta que se conoció la resolución.

Benmuyal subrayó la trascendencia del fallo, que va más allá de un litigio común. "Esto ha sido distinto de la Justicia y eso es lo que ha visto la Justicia. No ha sido un fallo más este, yo no recuerdo otra cosa tan contundente a nivel político, porque esto es Justicia, pero es político", afirmó. El juez, según Benmuyal, "le llamó la atención que este tipo haya tenido un enriquecimiento tan evidente desde tal fecha hasta tal fecha. Todo empezó cuando era intendente Uñac, luego pasó a cuando fue vicegobernador y luego durante casi toda su gestión como gobernador".

El comunicador espera que este dictamen impulse a la justicia a seguir investigando el enriquecimiento del empresario. "El que pueda terminar preso si alguien en San Juan se digna a seguir buscando y preguntando cómo hizo este tipo para tener tantas cosas como galpones, motos. ¿Qué le proveía al Estado? Hasta los uniformes de la Policía, era un tipo que tenía entrada por todos, yo hablaba de una ventanita, pero él no tenía puerta directamente", denunció. Incluso, recordó un episodio en el que Monti habría sido agredido por orden del propio Uñac en un acto, lo que, para Benmuyal, demuestra el nivel de las disputas internas.

Finalmente, Benmuyal celebró el impacto positivo del fallo en el periodismo sanjuanino. "Con tipos con los que he tenido diferencias grandes yo he escuchado que se han referido del tema con mucho respeto y saltando la barrera de la diferencia y me ha parecido bien", afirmó, notando que incluso medios donde antes estaba "proscripto" abordaron el tema. "Vi que trataron el tema y dije qué saludable", concluyó, destacando que el fallo valida el rol de la prensa en la fiscalización del poder.

¿Autocensura?

Con una trayectoria de más de tres décadas en los medios, Benmuyal recordó los desafíos que ha enfrentado la libertad de expresión en San Juan a lo largo de los años. Su "primer mal recuerdo" se remonta al gobierno de Jorge Escobar, a quien calificó como "uno de los peores gobiernos que ha tenido San Juan". En aquel entonces, Benmuyal relató que por su postura crítica, se vio forzado a dejar la conducción de la mañana en Radio Colón debido a presiones por la pauta publicitaria oficial. "Él fue el que dijo en aquel momento a las autoridades de Radio Colón que si yo seguía conduciendo la mañana en la radio, que Raigal, la sociedad que tenían en la radio para facturar con Gobierno, se olvidara de la pauta", reveló, un hecho que lo llevó a fundar Radio Vida.

"La libertad de expresión está cuestionada", sentenció Benmuyal, pero advirtió sobre un fenómeno aún más preocupante: la autocensura. "Creo que los periodistas sanjuaninos hasta que nos cayó la ficha nos hemos autocensurado más de lo que nos han censurado y eso es peor todavía. 'Que por miedo, que me van a hacer esto, que me van a hacer juicio'". En su caso, señaló que este juicio es "muy especial" y quizás "el más fuerte de los últimos años" en la relación entre periodismo y política en la provincia.