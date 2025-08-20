El Partido Bloquista presentó este martes, puertas adentro del comité, la candidatura de Federico Rizo dentro del Frente Por San Juan, luego de una reunión en la que también quedó conformado el Comité de Campaña. De esta manera, la fuerza celebró el tercer lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales, un espacio clave de cara a la próxima elección.

La conducción de la campaña estará a cargo del secretario político y excandidato a intendente de Chimbas, Andrés Chanampa, quien encabezará el equipo de trabajo junto a referentes del partido como Adriana Rodríguez Casteo, Graciela Caselles, Alejandro Genest, Alfredo Nardi, Matías Carrizo y Sebastián Grigolo.

Desde el Bloquismo destacaron la importancia de la unidad y la organización interna para encarar el proceso electoral. “¡Con unidad, compromiso y trabajo en equipo, seguimos fortaleciendo nuestro espacio para defender los intereses de todos los sanjuaninos y sanjuaninas!”, expresaron a través de sus redes sociales.

El anuncio marca un nuevo capítulo en la participación del partido dentro de la conformación del frente oficialista, consolidando su presencia y aportando figuras a la propuesta electoral que competirá en las urnas en los próximos meses y que tiene como cabeza de lista nada menos que la figura del vicegobernador Fabián Martín.