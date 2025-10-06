Briozzo, a pesar de ser de otro partido, aseguró que lo de Espert “de alguna forma nos perjudica”

La política nacional se vio sacudida en la noche del domingo, cuando José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado nacional en medio de sospechas sobre presuntos vínculos con financiamiento del narcotráfico. En este contexto, distintas voces del liberalismo se expresaron sobre el caso. Uno de ellos fue Gastón Briozzo, candidato a diputado nacional por San Juan del partido Ideas de la Libertad, quien brindó su postura en diálogo con Canal 13.

Briozzo señaló que el episodio trasciende los límites partidarios: “Es un episodio que poco tiene que ver con las ideas de la libertad específicamente". De este modo indicó: "Las sospechas de financiamiento del narcotráfico y su penetración en todos los estratos sociales no se rigen por una ideología política; es un problema que afecta a toda la sociedad”.

El dirigente sanjuanino consideró que el error estuvo en el entorno presidencial. Es por ello que dijo que Milei respaldó a Espert hasta último momento, "pero cuando uno llega a las más altas esferas del poder, pierde contacto con el día a día y depende de la información que le brindan los colaboradores. Creo que ahí estuvo la falla: el presidente terminó defendiendo algo que no tendría que haber defendido”.

Briozzo también destacó el rol de la ministra de Seguridad: “Fijate la postura de Patricia Bullrich: desde el principio pidió explicaciones más concretas. Terminó relegada y el presidente quedó involucrado en un episodio que podría haberse evitado”.

El candidato recordó que Ideas de la Libertad decidió apartarse de La Libertad Avanza. De este modo aludió a que “Nuestro partido es netamente sanjuanino. Apenas terminó la contienda electoral pasada, quedamos relegados, algo que se repitió en varios distritos". "En San Juan, por ejemplo, tenemos a un referente como José Peluc, que fue piquetero, después kirchnerista, y ahora se presenta como liberal. Este tipo de engaños puede durar un tiempo, pero termina saliendo a la luz”, añadió.

“Por eso abrimos nuestro propio espacio para defender las ideas liberales que creemos fundamentales. Apoyamos al presidente Milei, pero desde un enfoque sanjuanino, priorizando los intereses de nuestra provincia”, subrayó.

Consultado sobre el impacto que el escándalo puede tener en el liberalismo, Briozzo admitió: “De alguna forma nos perjudica". Tras ello aseguró que "El mensaje de Milei fue venir a cambiar estas cosas, y ver casos que lo salpican con sospechas de corrupción o vínculos con el narcotráfico obviamente no ayuda”.

Sin embargo, aclaró: “Nosotros apoyamos las ideas, no a personas. No seguimos referentes mesiánicos ni populistas. Queremos que esas ideas se apliquen con ética y con apego a las instituciones”. A su vez, dijo que: “El respeto por la Constitución no tiene color político. Debe cumplirse por todos los signos partidarios. La ley tiene que ser igual para todos”.

Finalmente, Briozzo destacó: “Nuestro partido tiene la camiseta de San Juan. Nos presentamos por primera vez en esta elección con compromiso, equipos técnicos y proyectos concretos. Por ejemplo, proponemos un plan de autopistas de 400 kilómetros para generar 10.000 puestos de trabajo”.