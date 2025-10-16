Restan apenas 10 días para las elecciones de medio término y hasta entonces la campaña de los candidatos a diputado nacional mantuvo discusiones en materia coyuntural política, pero la discusión de propuestas estuvo ausente. En este sentido, Canal 13 recibió la visita de Gastón Briozzo, primer candidato del partido Ideas de la Libertad, dialogó acerca de propuestas y arrojó que su iniciativa es impulsar 400 kilómetros de ruta nueva para la provincia.

El libertario, que no forma parte de la estructura de candidatos oficialistas pero sí apoya al gobierno del presidente Javier Milei, mostró parte de sus propuestas en caso de llegar al Congreso de la Nación.

Dentro de las problemáticas que tiene el país, para Briozzo, una de ellas es la recesión económica y para ello apuntan a “una reactivación violenta e inmediata de la economía” y una de esas acciones conducirá a la infraestructura vial.

“San Juan es una de las provincias que menos kilómetros de autopista tiene. Hemos hecho 9 kilómetros de autopista en los últimos 43 años desde que regresó la democracia, un dato vergonzoso”, comenzó explicando el candidato a legislador nacional.

Para Briozzo, desde la materia productiva hasta la seguridad, es fundamental la autopista porque “se matan muchos sanjuaninos yendo a Caucete o a Mendoza”.

“Las problemáticas que hoy tiene los sanjuaninos, por un lado, identificamos la recesión económica, es triste ir al centro y ver locales vacíos, por eso por un lado necesitamos reactivar la economía de forma inmediata, de forma violenta. Y por otro lado necesitamos subsanar la infraestructura”, contó Briozzo.

En este último sentido, el libertario señaló que “tenemos un plan de 400 kilómetros de autopista, estamos hablando de Mendoza- San Juan, San Juan-Jáchal, San Juan-Las Flores, además de la Ruta 153 entre Los Berros, que va para sacar por Uspallata, ruta que es súper necesaria porque esa ruta tendría 80 kilómetros menos para llegar a los puertos de Chile y de ahí a toda la cuenca del Pacífico para llevar la producción, lo que significa 260 dólares menos de flete”.

Durante la administración libertaria el Estado se retiró de la obra pública y desde hace casi dos años que no hay infraestructura nacional nueva, sólo se finalizaron algunas que estaban avanzadas. Por eso, la contemplación de cómo se financiará este tipo de infraestructura que dice Briozzo, era clave conocerla.

“Estas son rutas que pueden ser privatizadas para que se le den al sector privado para que se haga cargo, pero lo fundamenta es que el Estado se haga a un costado, que quede como un veedor de que las cosas se hagan bien, en tiempo y forma. Pero que maneje hasta los llamados a licitación, sea un ente que se tiene que crear, una unión transitoria de empresas que va a estar conformado por los principales usuarios y financistas de estas obras: empresas mineras, caleras, empresas de transporte de personas, de cargas. Ese es el puntapié inicial”, dijo Briozzo.

Ahondando en la explicación, el candidato dijo que “lo que nosotros vamos a crear, es que esta gente (los financistas), van a emitir un título privado negociable en dólares, con la garantía puesta en el peaje que van a producir estas obras. Este ente va a tokenizar los contratos, lo que significa es que se fraccionará el título negociable, a través de una plataforma virtual que el ente deberá crear o hacer convenio con alguna como Mercado Pago, Uala u otra. Entonces esa plata empieza a circular como moneda de cambio dentro de los sanjuaninos”.

“Las obras de infraestructura necesaria para el desarrollo de San Juan, serán hechas por empresas sanjuaninas, pero no una como hace el Estado que llama a licitación y pone a una empresa. Entonces de esta forma, como la plata va a estar, tienen que llamar a 10 empresas, las cuales van a llamar a 1.000 empleados cada una y poner los 400 kilómetros que lo van a tener que terminar en 3 años. Entonces es un impacto económico brutal”, precisó el hombre de Ideas de la Libertad.

Acerca de los cuestionamientos sobre si las rutas sanjuaninas tienen el flujo de tránsito óptimo para que pueda cobrarse peaje, para Briozzo eso no importa.

“La noción de valor, el respaldo sobre el token, es la obra y la capacidad de generación. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos pensado que vamos a reunir 500 millones de dólares y la empresa minera no tiene que esperar 30 años para recuperarlo, porque a cambio está generando este token que es de libre circulación. Entonces si circula esa plata, los 500 millones la tienen que volcar en las empresas constructoras, que a su vez éstas se las tienen que dar a las empresas sanjuaninas, pero si el token circula yo dupliqué la plata y 500 millones se hacen 1.000 millones en el acto; y la garantía es que si voy y me subo a la autopista, es algo concreto y cada vez que pague el arancel que será en dólares o el equivalente, me reafirma mi noción de valor del token”, contó el candidato a aspirar a una banca en el Congreso.

La propuesta mencionada y otras más, pueden ser vistas en el video de la entrevista que acompaña la nota.