El excandidato de Ideas de la Libertad, Gastón Briozzo, analizó en Canal 13 los resultados de las elecciones legislativas 2025 y consideró que los comicios “fueron sumamente polarizados”, en un escenario donde “el gobierno nacional consiguió lo que buscaba: silenciar las disconformidades surgidas por el ajuste”.

En diálogo con Buen día día, Briozzo sostuvo que el mensaje del oficialismo fue claro: “O nosotros o el abismo”, y aseguró que “la gente terminó entendiendo ese planteo y se volcó masivamente a apoyar a La Libertad Avanza en todo el país”.

El dirigente liberal sanjuanino aclaró que su espacio, Ideas de la Libertad, comparte la línea ideológica del presidente Javier Milei, aunque no esté formalmente integrado a su estructura. “Nosotros somos liberales y apoyamos las ideas del Gobierno nacional. Nuestro nombre lo dice: representamos ideas de la libertad y todo lo que tenga que ver con un accionar liberal en la gestión pública”, explicó.

Briozzo destacó una de las principales diferencias entre su espacio y otros partidos: la decisión de no aceptar los aportes estatales de campaña. “Nos ofrecían nueve millones de pesos para apoyar a los partidos nuevos, pero no lo aceptamos. Los demás sí. Lo hicimos por convicción, porque entendimos que no iba a representar un cambio sustancial y que no queríamos depender de fondos públicos”, aseguró.

Según detalló, el monto exacto ascendía a $9.146.000, que finalmente fue devuelto al Estado. “Ese dinero es como un fondo que el Estado deposita. El partido puede aceptarlo o no, y nosotros decidimos no hacerlo. Llegó tarde y no era relevante para nuestra campaña”, explicó.

El excandidato también se refirió a la situación interna del liberalismo sanjuanino y criticó el accionar del dirigente José Peluc, quien conduce La Libertad Avanza en la provincia. “El armado terminó copado por José Peluc, que acaparó todo y expulsó a los demás liberales que integrábamos el espacio. Eso se repitió en otros distritos del país y demuestra un mal manejo político. Si sumáramos todos los puntos de los liberales que quedamos afuera, probablemente habríamos estado cerca del triunfo”, afirmó.

Briozzo dijo no haber cerrado el diálogo, aunque admitió que no recibió más llamados del sector oficialista: “De mi parte jamás corté el diálogo, simplemente no me llamaron más. Yo no voy a fiestas donde no me invitan”, ironizó.

Al analizar el panorama nacional, Briozzo advirtió sobre el riesgo de triunfalismo dentro del oficialismo. “Espero que no hagan una mala lectura del resultado. Si creen que el triunfo es un cheque en blanco, van a cometer errores. El exceso de protagonismo de Karina Milei generó rechazo incluso dentro de la propia tropa, aunque hoy salga fortalecida. Si eso se traduce en soberbia, no va a ser una buena consejera para las reformas que vienen”, apuntó.

En esa línea, elogió la figura de Santiago Caputo, a quien consideró clave para la moderación y la gestión política del Gobierno: “Caputo debería tener una injerencia más importante. Si este triunfo sirve para eso, puede ser positivo”.

Más allá del escenario electoral, Briozzo anunció que junto a su equipo presentará un proyecto de reactivación económica y obras de infraestructura en la Legislatura de San Juan. “Terminamos de redactar una propuesta que fue nuestro caballito de batalla durante la campaña: la creación de 400 kilómetros de autopistas y 10.000 puestos de trabajo. Es un plan que no necesita fondos nacionales, puede hacerse con recursos locales y privados”, explicó. Además aclaró que tiene buena relación con el gobierno provincial.

El proyecto será presentado como una iniciativa ciudadana, en conjunto con el licenciado Raúl Moreno y el administrador Germán Rossi. “No queremos chicanas políticas ni mezquindades. Es una propuesta de sanjuaninos para sanjuaninos. Queremos discutirla con todos los sectores: el peronismo, la UCR, el oficialismo. Las obras y el empleo deben ser políticas de Estado”, afirmó.

Briozzo también confirmó que mantendrán reuniones con cámaras empresariales, mineras y sindicales para enriquecer el proyecto. “No pedimos un solo peso a la Nación. Esto puede hacerse con gestión y decisión política. Hay que apostar al crecimiento de San Juan con herramientas propias”, destacó.