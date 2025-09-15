El candidato a diputado nacional por Ideas de la Libertad, Gastón Briozzo, habló con Canal 13 San Juan y analizó el presente político actual, como lo es la situación de Karina Milei, las “coimas” y su poder de decisión en diversas áreas. Además, dio su pronóstico acerca de la cadena nacional que se transmitirá en la tarde de este lunes donde se presentará el Presupuesto 2026.

Briozzo advirtió que el debate por las partidas despertará tensiones entre provincias y organismos, pero defendió la necesidad de mantener el equilibrio fiscal: “Es la columna vertebral para poder sostener la lucha contra la inflación. Pero, al mismo tiempo, hay que preservar el diálogo con los distintos actores, y sobre todo con los gobernadores. Ningún cambio es viable a largo plazo si uno se maneja con insultos y agresiones. La búsqueda del consenso es el camino ideal para lograr grandes transformaciones”.

En esa línea, cuestionó la estrategia comunicacional del oficialismo y fue crítico con el propio presidente: “De nada sirve pedir apoyo a los gobernadores y por otro lado tratarlos de terroristas económicos o a los legisladores de ratas inmundas. Lo fundamental es empezar a dialogar y no a insultar”.

Por último, el referente liberal sanjuanino se refirió al rol de la secretaria general de la Presidencia: “Karina Milei parecía un pulpo que abarcaba todo y me parece que eso va a ir cambiando. Habrá modificaciones, algunas forzadas como en el caso de Bullrich y el ministro de Defensa, y otras más políticas como las que pueden darse con Cúneo Libarona. Esto más que nada ha sido una mala praxis comunicacional, de formas y de modos”.