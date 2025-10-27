Bruno Olivera: "Sabemos que el peronismo tiene una base histórica"

Con el 98,42% de las mesas escrutadas, Fuerza San Juan se impuso en la provincia en las elecciones legislativas nacionales que se desarrollaron el 26 de octubre. En ese contexto, el senador nacional Bruno Olivera analizó los resultados y aseguró que La Libertad Avanza cumplió con su meta de incorporar un diputado nacional al Congreso.

“Fue una elección sumamente importante. Necesitábamos el acompañamiento de la gente y además sumar legisladores para acompañar las reformas estructurales que hacen falta”, expresó Olivera en diálogo con Canal 13 San Juan.

El legislador destacó los avances logrados durante la gestión, como “la Boleta Única Papel y la eliminación de las PASO”, y valoró el clima político actual. “Milei ya viene más tranquilo hace un tiempo. Dijo que iba a hacer un esfuerzo para estar más tranquilo, entiende que está en un rol de presidente y viene demostrando una serenidad para decir lo que piensa”, señaló.

Respecto al desempeño electoral en la provincia, Olivera reconoció que tenían la ilusión de conseguir dos bancas para el espacio, pero que el escenario se definió en tercios. “Sabemos que el peronismo tiene una base histórica con más de 25 puntos. Además, el gobierno oficialista desplegó todos los recursos de la provincia para hacer propaganda política y eso los llevó a ese porcentaje”, explicó.

Aun así, evaluó positivamente el resultado. “Cuando uno ve los números, termina siendo una buena elección para La Libertad Avanza. Obtuvimos el objetivo de darle un diputado al presidente para llevar adelante las reformas que necesita la Argentina”, afirmó.

Olivera remarcó que la campaña fue austera, muy similar a la del 2023. “Fue de caminar, repartir folletos, sin el despliegue de recursos que tuvo el oficialismo”, comentó. También elogió al electo diputado nacional Abel Chiconi, a quien definió como “una persona que entendió el mensaje de Milei”.

De cara al nuevo escenario legislativo, el senador consideró que el próximo Congreso será de diálogo. “Va a ser un Congreso que funcione, donde se tenga en cuenta la opinión de los legisladores. Necesitamos apoyo de los demás frentes”, sostuvo.

Por último, se refirió a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. “Me imagino que el texto final lo vamos a tener el año que viene, cuando esté definida la nueva estructura del Congreso. Lo que se busca es que todos los trabajadores formales tengan aportes y jubilación; hay que apuntar a la flexibilización”, concluyó Olivera.