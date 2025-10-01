La campaña electoral sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que la ministra de Seguridad y candidata a senadora, Patricia Bullrich, pidiera al postulante a diputado por La Libertad Avanza, José Luis Espert, que brinde una explicación pública sobre la denuncia que lo vincula con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico.

El reclamo surge tras la denuncia judicial presentada por el dirigente social Juan Grabois, quien señaló la relación entre el economista y Machado. Según la Justicia de Estados Unidos, el empresario habría transferido u$s200.000 a Espert en 2019, además de facilitarle vuelos privados.

“Nosotros combatimos al narcotráfico y no podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido dinero proveniente de ese delito. Es muy importante aclarar esta situación cuanto antes”, advirtió Bullrich desde la Casa Rosada, al remarcar que el episodio “no puede quedar en la oscuridad”.

Por su parte, Espert rechazó las acusaciones y denunció una operación política en su contra: “Es la misma campaña sucia que me hacen desde 2021 para impedir que llegue al Congreso. El kirchnerismo destruye al país y después inventa historias para no discutir cómo reconstruirlo”, afirmó.

En los últimos días trascendió que Espert viajó en el avión privado de Machado y hasta le agradeció públicamente por un traslado a Viedma. Mientras tanto, fiscales de Texas investigan una presunta transferencia realizada por Machado y su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin.

El economista, sin embargo, relativizó el escándalo y lo comparó con episodios previos de la política argentina: “Le pasó a Enrique Olivera en 2005, a De Narváez en 2009 y a Patricia Bullrich en 2017 con el caso Maldonado. Siempre antes de una elección aparece lo mismo”.

“Es una campaña sucia más. No voy a hacer perder el tiempo a los bonaerenses en discutir cosas que dicen personas impresentables”, concluyó el candidato libertario.