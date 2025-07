Bullrich a Virraruel: " No sea cómplice del kirchnerismo destructor”

En el medio de la tensión en el Senado por la sesión que logró sacar adelante los bloques opositores al Gobierno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó directamente contra la vicepresidenta, Victoria Villarruel. “No sea cómplice del kirchnerismo destructor”, dijo.

A través de su perfil de X, la titular de la cartera de seguridad pidió el fin del debate. Lo hizo dirigiéndose directamente a la titular del Senado, a quien le reclamó que ponga fin a la discusión.

“Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kircherismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia.”, recriminó la funcionaria nacional.

La Cámara alta define este jueves varios proyectos que van en contra de la política económica del Gobierno. Entre algunas de las iniciativas que se esperan tratar están: los aumentos en las jubilaciones, la reactivación de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad.

A pesar de que el oficialismo cuestionó la legitimidad del debate por entender que son necesarios dos tercios de la cámara para tratar los proyectos propuestos, los bloque opositores lograron avanzar con el voto de una mayoría simple.

Previo al inicio de la sesión, la propia ministra de Seguridad, en línea con el pensamiento de Casa Rosada, escribió en su cuenta de X: “Hoy el kirchnerismo planea un golpe institucional en el Senado, plantándole a la Vicepresidente una reunión autoconvocada para arrebatarle el poder a la Presidencia Provisional del Senado y agujerear los éxitos económicos del gobierno que tanto nos han costado a los argentinos”, aseguró.

Y agregó: “No se puede permitir, están planteando un golpe institucional y llevarse puesto al Senado. Las instituciones, las normas y la República se respetan”.