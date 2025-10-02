En una nueva jornada de tensión dentro del espacio oficialista, Patricia Bullrich afirmó que José Luis Espert debe “volver a los medios y contestar claro” acerca de las acusaciones que lo vinculan con Fred (o Federico) Machado, el empresario detenido y señalado en causas por presunto lavado vinculado al narcotráfico. Bullrich sostuvo que el electorado liberal exige respuestas y que, por la responsabilidad institucional, el diputado debe despejar el tema.

Espert, principal candidato a diputado por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, defendió su postura en una entrevista en la que evitó confirmar si recibió US$200.000 atribuidos en una contabilidad vinculada a la causa en Estados Unidos. “No le voy a dar el gusto a Grabois, le voy a responder en la Justicia”, repitió el economista al ser consultado, y apuntó a que la presentación tiene componentes reciclados y campañas de difamación.

El candidato sí reconoció el vínculo público con Machado: afirmó que conoció al empresario en 2018 durante la presentación de un libro y que aceptó en 2019 el traslado en un avión privado que le ofreció Machado para una presentación en Viedma. También admitió haberse trasladado en vehículos vinculados al empresario que le fueron provistos en el marco de la campaña. “Me subía a donde me decía el partido”, explicó Espert al contextualizar su accionar en aquel momento.

La repercusión política fue inmediata: mientras el presidente Javier Milei mantuvo un respaldo público a Espert, otros miembros del gabinete y legisladores pidieron explicaciones y algunos bloques de la oposición reclamaron medidas institucionales respecto a su presidencia de comisión en la Cámara de Diputados. Bullrich enfatizó que el voto liberal “exige respuestas” y que, por eso, Espert debe dilucidar públicamente el alcance de su relación con Machado.

En la trama judicial, la denuncia presentada por el dirigente Juan Grabois y los apuntes de contabilidad que circulan en el expediente en el exterior son el eje del debate: Espert los calificó como “papeles truchos” y remarcó que la causa tiene antecedentes y fechas que, según él, no coinciden con su situación política actual. Mientras el caso siga en discusión, la tensión interna en La Libertad Avanza y las demandas de transparencia seguirán en aumento.