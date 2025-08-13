A través de una ley, quieren que los responsables de cocheras, guarderías y playas de estacionamiento se hagan cargo de los daños y delitos que puedan sufrir las movilidades de los clientes que quedan allí. Es una iniciativa que los legisladores tratarán en el recinto.

Una iniciativa ingresada Cámara de Diputados y realizada a través del interbloque Cambia San Juan, busca prohibir la exhibición de carteles que anuncien la exención de responsabilidad por los daños y delitos en playas de estacionamiento.

Se trata de los carteles en los que se visualiza la leyenda que las guarderías, a través de sus responsables, propietarios o explotadores, no se hacen responsables de daños o robos que un vehículo pueda tener mientras permanece estacionado en el lugar.

La iniciativa busca eliminar estos carteles porque entienden que la responsabilidad en estas ocasiones persiste y en caso de algún acontecimiento de esta índole, los damnificados puedan realizar la denuncia pertinente en la Dirección de Defensa al Consumidor en caso de no responder el lugar explotador responsable.

Los creadores del proyecto entienden que en muchas ocasiones, las personas que se ven damnificadas, no realizan ninguna acción ante eventuales daños o delitos entendiendo que el cartel de advertencia libera a los explotadores de tal responsabilidad, cuando no lo es.

El proyecto tomará estado parlamentario y pasará a comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, además el proyecto fue elaborado en consulta con Defensa al Consumidor.