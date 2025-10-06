Cae la imagen de Milei tras el narcoescándalo de Espert

La crisis política desatada por la renuncia del diputado José Luis Espert a su candidatura legislativa continúa repercutiendo en el oficialismo. Un nuevo estudio de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, titulado “Sin dólares no hay paraíso”, muestra un marcado descenso en la imagen del presidente Javier Milei y una creciente desconfianza social hacia La Libertad Avanza, en medio del escándalo que involucra al economista liberal con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico, estafas y lavado de activos.

Según la encuesta, realizada entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre sobre una muestra de 1.900 casos, el 63,2% de los consultados tiene una imagen negativa de Javier Milei, frente a un 36% positiva. El dato marca un deterioro de casi cinco puntos en comparación con la medición anterior, de agosto, cuando la desaprobación alcanzaba el 58,3%. “Las sospechas de corrupción que atraviesan al gobierno nacional lo golpean en el peor momento. Un 56% cree que La Libertad Avanza perderá las próximas elecciones”, señala el informe.

El estudio también registra una caída pronunciada en la imagen de José Luis Espert, cuya valoración negativa trepa al 71,4%, mientras que la positiva apenas llega al 26,4%. “El caso Espert se convirtió en un cisne negro para el oficialismo, capaz de erosionar incluso su núcleo más duro de apoyo”, advierte el relevamiento. Para el consultor Gustavo Córdoba, el episodio “representa una crisis de confianza que trasciende al propio Espert y deja al gobierno con un margen político cada vez más reducido”.

Finalmente, ante la pregunta sobre cómo impacta el caso en el gobierno de Milei, el 76,3% respondió que lo afecta de manera negativa. El dato refleja la profundidad del daño político causado por el escándalo, que podría agravarse si prosperan los pedidos de remoción de Espert de la Comisión de Presupuesto y Hacienda o incluso de su banca en Diputados.

Mientras tanto, el oficialismo intenta contener el impacto y recuperar la iniciativa, pero los números de opinión pública confirman que la crisis ya dejó una marca y desgaste institucional.

Fuente: Perfil.