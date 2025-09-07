A las 18 de este domingo cerraron los comicios de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Después del cierre de las mesas, las fuentes oficiales aseguraron que el nivel de participación de los votantes superó el 60% de participación.

Los medios nacionales consignaron que el porcentaje de votantes rondaría el 63%. Si bien no se conocen aún los resultados oficiales, hay optimismo en sectores opositores, principalmente en el peronismo. Mientras que en la LLA aún se muestran con cautela.

En medio de la espera por los resultados, había dudas sobre si el presidente Milei iba a ir al búnker de la LLA. Finalmente, pasadas las 19, las fuentes de Presidencia confirmaron que el presidente Javier Milei irá al bunker de La Libertad Avanza en Gonnet. Además, agregaron que el traslado será vía terrestre y estará acompañado por Karina Milei

Los primeros datos oficiales se conocerán a partir de las 21. Se eligen diputados y senadores en las ocho secciones electorales y se renuevan concejales en los 135 municipios. Cerró la votación en la provincia de Buenos Aires: hay optimismo en Fuerza Patria y cautela en LLA. Hubo un 63% de participación del padrón.

Este domingo se votaron legisladores provinciales en la provincia de Buenos Aires en las 8 secciones electorales. Los bonaerenses eligieron 46 diputados y 23 senadores provinciales. Además, votaron concejales en los 135 municipios.

En cuatro secciones se renuevan senadores (Primera, Cuarta, Quinta y Séptima) y en las otras cuatro, diputados (Segunda, Tercera, Sexta y Octava). En 2027 se hará a la inversa. Según la Junta electoral de la Provincia de Buenos Aires, más de 14 millones de bonaerenses estarán habilitados para votar; entre ellos, 1.015.233 extranjeros residentes.

Es la primera vez en la historia que la provincia de Buenos Aires desdobla sus elecciones legislativas de las nacionales. Se votó con boleta partidaria, es decir, la clásica lista "sábana".

La estrategia de La Libertad Avanza fue plantear la elección desde la perspectiva de terminar con el kirchnerismo y elegir la libertad. El peronismo apostó por varias candidaturas de funcionarios clave como intendentes de diferentes partidos bonaerenses.