Campaña electoral: Martín caminó la zona Oeste de Rivadavia

La campaña electoral sigue su curso en San Juan. El frente Por San Juan realizó en horas de la tarde de este viernes una caminata por la zona Oeste de Rivadavia que fue encabezada por el candidato a diputado nacional Fabián Martín, quien manifestó su alegría por recorrer uno de los puntos de su departamento.

La actividad de campaña, llevó al vicegobernador a recorrer las calles del Barrio Cerro Blanco y el Lote 53, "Lo que le decimos a los sanjuaninos es que nuestro único compromiso es con ellos. No tenemos ningún lineamiento nacional, no tenemos ningún político nacional que nos diga que hacer, que no hacer, como pensar, sino que vamos a pensar por nosotros mismos y aquello que sea lo mejor para San Juan, lo vamos a apoyar y lo que no, nos vamos a poner firmes, como nos pusimos firmes en el tema de discapacitados, jubilados, en universidades públicas. Dijimos que no y nos pusimos firmes, defendiendo estos sectores que son tan vulnerables", expresó Martín.

El cabeza de lista de Por San Juan expresó: "Queremos contarles a los sanjuaninos lo mucho que ha hecho este gobierno que conduce el gobernador Marcelo Orrego, que con menos recursos ha hecho más, porque nos ha tocado gobernar casi con la mitad de los recursos, con el 60% de los recursos que tenían gestiones anteriores porque no llegaron los recursos nacionales y sin embargo se ha hecho más. Logramos el boleto escolar gratuito, logramos activar la obra pública solamente con fondos provinciales, logramos llegar con obras de agua potable en el interior del interior, en Astica, en Usno, en lugares muy alejados donde se han hecho inversiones muy importantes para pocas familias, 50 o 60 familias. El gobierno no ha tenido problema de trabajar para estos vecinos que estaban esperando estos trabajos hace más de 50 años"

Por su parte, el intendente Sergio Miodowsky aseguró que en Rivadavia siempre le demuestran mucho afecto al vicegobernador. Los vecinos le aprietan la mano, lo abrazan, lo miran con sinceridad y eso sucede porque Fabián ha demostrado con su gestión lealtad, pero por sobre todo vocación de servicio, capacidad. La gente lo valora y es muy lindo que lo pongan de manifiesto. Por eso estoy muy contento con el recibimiento que le están dando al candidato.