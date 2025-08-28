La exdiputada nacional y referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a generar impacto político con una serie de acusaciones contra la cúpula de La Libertad Avanza. Durante una entrevista en LN+, dirigió críticas directas al presidente Javier Milei, a su hermana Karina, y a otros funcionarios centrales del oficialismo.

Sobre el jefe de Estado, Carrió expresó que “la sociedad está siendo herida por el insulto y la perversidad”, a la vez que vinculó esas actitudes a “alguien que ha consumido pornografía infantil”.

En relación a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la dirigente sostuvo que “es el personaje más oscuro del Gobierno”, a quien acusó de actuar como “cajera” en negocios vinculados tanto al escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como al sector de la salud. Además, advirtió que existe “una trama de corrupción mucho más amplia” que dejaría sin cobertura médica a millones de argentinos y que incluiría operaciones con criptomonedas.

“Karina es inseparable de Javier, porque lo que ella recauda es también para él”, remarcó Carrió, quien agregó que “las mujeres vemos con claridad la oscuridad en la cara de esa mujer”.

Las críticas también alcanzaron a otros dirigentes del oficialismo. José Luis Espert fue calificado como “un insultante serial” que promueve “un camino hacia la guerra civil”. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, recibió reproches por “repartir fondos a empresas constructoras” y por su pasado en la creación de las LEBAC durante el gobierno de Mauricio Macri: “Que se calle la boca y no hable más de nosotros”, lanzó Carrió.

Finalmente, apuntó contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien definió como “un cínico del poder” y “sofista capaz de defender lo indefendible”, recordando su rol como funcionario durante la gestión de Daniel Scioli.

Para Carrió, el gobierno de Milei reproduce “la matriz de corrupción menemista” y, en última instancia, “sigue siendo peronismo, sea Milei o Cristina”.

Fuente: Perfil.