La comisión investigadora del caso Libra sigue sin obtener respuestas del jefe de Estado. Javier Milei debía entregar este viernes un cuestionario con nueve preguntas sobre su rol en la promoción de la criptomoneda, pero el plazo venció sin novedades. Ante la falta de respuesta, el organismo parlamentario esperará hasta el lunes para resolver los próximos pasos, aunque advirtió que la investidura presidencial no lo exime de dar explicaciones.

En paralelo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue citada a informar si concurrirá al Congreso o si recibirá en Casa Rosada a cinco representantes de la comisión. Según recordaron los legisladores, no tiene la opción de ignorar la convocatoria y cuenta con plazo hasta el miércoles para confirmar su decisión.

El organismo, encabezado por el diputado Maximiliano Ferraro, volvió a citar para el martes 23 a Alejandro Melik (titular de la Oficina Anticorrupción) y a María Florencia Zicavo (jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia), quienes no asistieron esta semana. “Las excusas que presentaron carecen de todo sustento jurídico”, advirtió Ferraro, y adelantó que las citaciones serán canalizadas a través del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

También fueron convocados Paul Starc, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), y Roberto Silva, titular de la Comisión Nacional de Valores. Este último ya había sido llamado en abril, pero se excusó de asistir.

Ferraro informó además que se libraron oficios al Ejecutivo para que entregue documentación clave: registros de ingresos y egresos en Casa Rosada y Olivos, agendas de reuniones vinculadas a Libra, un informe sobre la cuenta presidencial en X, y expedientes reservados de la OA y la UTI. En paralelo, se ordenará a plataformas blockchain identificar billeteras sospechosas y sus operaciones.

La diputada Sabrina Selva advirtió que, si persiste la falta de colaboración, pedirán auxilio judicial: “Vamos a insistir en que den explicaciones como funcionarios públicos y, de seguir incumpliendo, recurriremos a la fuerza pública para garantizar su comparecencia”.

Por su parte, la legisladora Mónica Frade (Coalición Cívica) propuso que un grupo de diputados tome contacto directo con la investigación judicial que lleva la jueza María Servini en Comodoro Py. Los designados son Oscar Agost Carreño, Yolanda Vega, Fernando Carbajal, Sabrina Selva y la propia Frade, quienes ya solicitaron un encuentro con la magistrada para conocer avances del expediente, actualmente bajo secreto de sumario.

Los diputados buscan esclarecer las reuniones y comunicaciones de Milei con referentes ligados a Libra —Mauricio Novelli, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Manuel Terrones Godoy, Bartosz Lipinski y Julián Peh, entre otros— y si en alguna de ellas participó su hermana.

La comisión insistió en que la investigación parlamentaria no reemplaza a la judicial, pero subrayó que la sociedad tiene derecho a conocer la verdad. “Ningún funcionario puede esconderse ni eludir sus responsabilidades”, enfatizó Ferraro, mientras el caso Libra se instala como uno de los focos de mayor tensión política entre el Congreso y la Casa Rosada.