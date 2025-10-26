El ministro del Interior, Lisandro Catalán, ofreció un balance positivo sobre el desarrollo de las elecciones legislativas 2026, durante una conferencia brindada desde el Centro de Cómputos Nacional, acompañado por la titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landívar, y el presidente del Correo Argentino, Camilo Baldini. En el lugar también estuvo presente el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

“Hay algunos establecimientos donde aún se continúa votando”, explicó Catalán pasadas las 18, al tiempo que agradeció “a la ciudadanía por haber concurrido masivamente a las urnas”. También destacó el trabajo de las autoridades de mesa, los fiscales partidarios y las fuerzas de seguridad por su desempeño a lo largo de la jornada.

El funcionario subrayó además el estreno de la Boleta Única Papel, implementada por primera vez en todo el país. “Se ha desarrollado una nueva forma de votación, más ágil, moderna y transparente, con mucho éxito; no tuvimos reportes de incidentes”, aseguró.

Catalán consideró que el cambio representa “el desenlace de un proceso que llevó mucho trabajo” y lo definió como “un éxito para el sistema político argentino”. Finalmente, sostuvo que la incorporación del nuevo mecanismo electoral “era una deuda con los ciudadanos y hoy se ha saldado con resultados muy alentadores”.