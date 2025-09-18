La causa coimas en ANDIS sumó un nuevo capítulo. Fernando Cerimedo, influencer libertario y especialista en comunicación digital declaró ante la Justicia que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo le aseguró que le contó al presidente Javier Milei sobre las supuestas coimas en las compras de medicamentos en el organismo y que antes, le había contado a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, según quedó registrado en la declaración del testigo que publicó La Nación.

El testigo expresó “Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Javier Milei, que esto ya se lo había contado a Pettovello”

Además, Cerimedo mencionó que Spagnuolo le dijo que Lule Menem era quien estaba detrás del control de este negocio.

Hasta ahora se conocían los audios de Spagnuolo grabados de manera clandestina, donde describía esta maniobra.

Ahora se conoce el textual de la declaración testimonial de Cerimedo, que confirma el contenido de los audios y da mayores precisiones.

Cerimedo cuentó diversas charlas con Spagnuolo en 2024. En una de ellas dijo: “En abril del 2024, Spagnuolo me dice que lo citaron en Casa Rosada, siempre se quejaba por el sueldo, porque no le aumentaban. Esto es lo primero que me dice. Al día siguiente, me cuenta que le habían puesto a alguien en el Programa Incluir Salud (Programa de Prestación de ANDIS), no le habían dejado poner a nadie de su confianza”.

“Esta persona era Daniel Garbellini, supuestamente, según él, era de la Suizo. Luego, un mes después, a principios de mayo del 2024, me cuenta que en enero del 2024 se juntó con todas las droguerías para comunicar el nuevo sistema de cotizaciones, y me cuenta además que, en mayo, una de esas droguerías -sin que me diga cuál de ellas- le dijo que los había llamado la Suizo S.A. para decirles: “Ahora no es el 5, es el 8, porque el 3 va directo a Rosada”. Y, además, esta droguería le menciona que todo esto lo gestiona Lule Menem”, explicó Cerimedo que le dijo Spagnuolo.

Y relató que “hace referencia a que esta droguería le cuenta que este esquema del 5, funcionaba desde la época Pablo Atchabahian (exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud en la Agencia Nacional de Discapacidad). Esta droguería le reclama que pensó que sería todo distinto, como Spagnuolo les manifestó en enero, en esa reunión”.

Entonces, Cerimedo preguntó: “¿Qué le dijiste a la droguería? y me responde: Que no podía hacer nada, que le habían bajado línea, que no se meta". Sin indicarme quién. Semanas después, me cuenta que Javier Milei, lo invitó a Olivos y que quería aprovechar para hablar, esto es un sábado que me lo cuenta. El domingo iba a ir a Olivos, ese mismo domingo Spagnuolo se iba a ver con Victoria Villarruel, en la casa de la hermana de ella. Ellos eran cercanos".

“Cuando sale el domingo, no me acuerdo si fue por audio o por mensaje de WhatsApp, me dice: ‘Amigo, solo escuché opera, no pude charlar nada. Esa misma semana, me llama por teléfono para quejarse de que no iban a aumentar el sueldo a funcionarios de nuevo. Y que le pidió a Javier Milei, para hablar de nuevo, le dijo que tenía que hablarle. Y ahí Javier Milei lo invita, dos semanas después, un domingo, a Olivos”, recordó Cerimedo.

Dijo que no habló más del tema con Spagnuolo “hasta el lunes siguiente a ese domingo, en junio del 2024″. “Me cuenta -agrega- que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Javier Milei, que esto ya se lo había contado a Pettovello”.

Dos meses después fue publicado en Página/12 un artículo sobre la Droguería Suizo-Argentina y supuestos vínculos con los Menem. “Ahí me cuenta que se pelea con Pettovello, porque él creía que ella operó esa nota y me cuenta que Lule Menem, pensaba que yo los había operado por tener vínculos con Spagnuolo. Entonces, yo le preguntó: “¿Cuál es el pedo con los Menem?’ Y ahí me cuenta que se están choreando casi un palo por mes y me dice que creen que esa nota la operamos —Spagnuolo y yo- porque él se estaba quedando afuera".

“Esto que cuenta respecto de Lule, sí lo corroboré”, dice Cerimedo. Recordó que cuando Milei fue al Congreso a presentar el presupuesto en 2024 pidió concurrir con su mujer y pidió dos lugares, y que primero le dijeron que sí y que luego se los negaron.

Mencionó que un diputado le confesó que “la bajada de línea para que yo [por Cerimedo] no vaya, era de Lule Menem”.

“La semana siguiente, yo lo llamo a Lule Menem y le digo: ‘¿Qué carajos te pasa conmigo? ' y me dice. - ‘Que no le pasa nada’. Ahí le digo: ‘Ni se te ocurra pensar que yo tengo algo que ver con la nota de Página 12. Luego, me dice: ‘Pero vos sos amigo de Tomas Méndez, alguien le pasó la información. Y yo le dije: ‘Estas en pedo, yo lo tengo demandado a Tomás Méndez por difamación”.

“Después de todo esto, siempre fueron las mismas quejas al poco dinero que ganaba y que le hacían firmar cosas, de las cuales no se quedaba con ninguna. Spagnuolo se quejaba que había problemas en prestaciones y centros de día, no solo en medicamentos, y que le mencionaron que había vuelto a tocar puertas la gente de Pablo Atchabahian.y que esto, también se lo contó a Javier Milei. No volvimos a hablar con él del tema. La última conversación que tengo con él, por WhatsApp, es de fecha 6 de diciembre del 2024. Mi esposa se va de ANDIS en noviembre del 2024″, dijo,

Contó Cerimedo que Spagnuolo “nunca me habló de montos y de las demás prestaciones se quejaba de que la gente de las gestiones anteriores había vuelto”.

Comenzó su relato diciendo que conoció a Spagnuolo porque estaba trabajando en la campaña de Milei, en junio del 2023.

“Ocurre el caso de Nosis, donde personas públican un screenshot que decía que Milei trabajaba hacía 20 años en el Congreso de la Nación. Ahí me contacta con Spagnuolo — que era el abogado de Milei- para ver cómo podía haberse alterado el informe, para la denuncia” arranca el relato de Cerimedo.

Cuenta que explicó como hackearon ese Nosis y que hubo mediaciones virtuales entre Nosis y Milei en su oficina por este conflcito.

“Ahí empezamos el vínculo, él quería ser diputado -me refiero a Spagnuolo-. Siempre venían a mi oficina porque era el lugar de encuentro”, dijo. Y relató que “Spagnuolo me cuenta que Milei le había prometido el quinto lugar para diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, pero finalmente quedó once”.

En noviembre, previo a que gane Javier Milei, Spagnuolo le pidió un cargo en el Gobierno, dijo Cerimedo. Era “encompensación por no haber entrado como diputado”.

“En diciembre, aparentemente, le ofrecieron muchas cosas, terminaron dándole ANDIS”, porque el exjefe de Gabinete Nicolás Posse había tomado todo, y quedaba ANDIS; así es cómo lo conozco y cómo sé que llegó a ANDIS”, relató.