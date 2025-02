La semana sorprendió a medios tanto de Calingasta como del resto de la provincia. Es que la Municipalidad de aquel departamento, que dirige el intendente Sebastián Carbajal, emitió un comunicado en el que anuncia que solamente los medios de comunicación que tienen pauta con su gestión, pueden realizar la cobertura de actividades y actos municipales. Ante este escenario, el diputado y exintendente Jorge Castañeda, criticó duramente al intendente por su accionar.

Acerca de la situación, al diputado Castañeda le ‘llama mucho la atención y me pone muy triste porque los actos de los funcionarios son actos públicos y los puede transmitir, criticar y opinar todo el mundo. Es una falta a la libertad de expresión y de prensa, en una clara contravención con lo que dice nuestra Constitución nacional contra las libertades individuales que tiene las personas para poder opinar, la libertad democrática de poder elegir y ser elegido, la libertad de trabajar’.

‘Me parece que es un retroceso, es una medida tremendamente autoritaria, caprichosa y propia de un gobierno nefasto, dictatorial’, dijo el legislador.

Castañeda aseguró ser víctima también de este cercenamiento a la libertad de prensa. ‘Es quitarle la voz a los habitantes del departamento. De las radios que ellos pagan pautas en Calingasta, ninguna me llama para preguntarme algo sobre la Cámara de Diputados, sobre mi trabajo, porque hay órdenes exclusivas de que no me pueden hacer ningún reportaje porque si no les cortan la pauta a ellos’.

El diputado tuvo dos mandatos al frente del municipio y recordó que durante sus gestiones ‘hemos tenido peleas, han sido críticos conmigo, he discutido con ellos al aire en cualquier medio, pero nunca les he sacado la pauta, siempre los dejé que opinen cosas que tienen que opinar. Por ahí no he estado de acuerdo y lo hemos discutido, pero jamás le he sacado la pauta a alguien’.

‘Es totalmente inconstitucional, hay mucha lesión a la legislación nacional y de esto son muy pocos los medios que se han hecho eco de recordárselo a este señor (por Carbajal)’, aseguró Castañeda y añadió que ‘hace rato que cruzó un límite, pero esto es la barbaridad, es demasiado’.

En caso de que la situación se sostenga, al reanudarse las sesiones en la Cámara de Diputados, Castañeda aseguró que hará una presentación en la legislatura por el acto violatorio a la libertad de expresión.