El conflicto de la Municipalidad de Calingasta con los medios de comunicación sigue escalando y ahora la Asociación de Trabajadores de Prensa y Comunicación de San Juan salió a cruzar la decisión del intendente que limita la cobertura periodística de actividades y actos oficiales, sólo a medios con pauta oficial. Myriam Pérez, titular gremial, en diálogo con Ricardo Rodríguez en ‘Buen Día, Día’, por Canal 13, fue crítica de la situación que impuso el intendente Sebastián Carbajal en el departamento cordillerano.

‘Realmente nos llamó poderosamente la atención, porque yo creo que no hay que ser muy estudioso ni conocedor del tema para saber que la libertad de expresión y de prensa existe por ley en la Argentina y está arreglado por nuestra ley madre que es la Constitución Nacional. Esto sin hablar de los tratados internacionales y de todo lo que concierne a la libertad de expresión y de prensa’, destacó la comunicadora social.

La dirigente sindical también recordó que ‘todos los actos de gobierno son públicos, que pueden ser transmitidos, analizados, criticados por cualquier ciudadano, ni hablar si se trata de un medio de comunicación social’.

Carbajal emitió un segundo comunicado a través del municipio en el que reafirmaba la libertad de expresión, al tiempo que mencionaba que los medios con pauta eran los indicados para transmitir los mensajes e información del municipio, por una cuestión de veracidad y confianza. Sobre esto, Pérez criticó y se preguntó: ‘¿desde cuándo una pauta oficial hace más creíble a un medio que a otro medio?’

‘Evidentemente la pauta oficial de Calingasta tampoco está democratizada porque se ve que hay unos que sí pueden y otros que no pueden, porque unos reciben plata y otros no reciben plata, dicho de esta manera queda tan feo, pero la pauta oficial es algo es algo lógico y normal en cualquier sistema democrático. Más allá de eso, yo sigo sin entender’, dijo Pérez y acotó: ‘Yo nunca escuché que un funcionario haya dicho que uno puede y otros no pueden o que solamente se les crea lo que a los que reciben pauta oficial. Para mí yo estoy con un desconcierto con esto. Hemos tratado de hacerle llegar un comunicado de la Asociación de Trabajadores de Prensa y Comunicación de San Juan, donde básicamente manifestamos nuestra preocupación’.