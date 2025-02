Calingasta sigue dando que hablar tras el nuevo comunicado de la Municipalidad en el que ratifica que los medios con pauta son los reservados para cubrir y difundir las actividades y actos oficiales. Esta medida atenta contra la libertad de expresión y de trabajar de los medios de comunicación, entre los que se encuentra el experimentado periodista de Radio Manantial, Geraldo Moroso, quien es propietario de una de las radios más importantes del departamento y hace periodismo en Calingasta desde 1986. ‘Jamás se me indicó a quién entrevistar ni qué decir’, sostuvo el comunicador en relación a su trayectoria y el presente en el departamento cordillerano.

Diario 13 contó que de los 7 medios de comunicación que hay en Calingasta, 4 de ellos no poseen pautas oficiales, por lo que están excluidos de poder acceder a las actividades y actos municipales. Entre los que se encuentran en ese lote de impedidos está Moroso, que en diálogo con ‘Buen Día, Día’ por Canal 13, se expresó sobre la situación y el nuevo comunicado de Calingasta.

Una nueva comunicación oficial del municipio menciona que reafirma el compromiso con la libertad de prensa y el acceso a la información pública, pero para Moroso, que lo vive en carne propia, no es así. ‘El comunicado dice que no está cercenando la libertad de prensa, pero a mí me parece que sí’, contó.

Moroso respondió al comunicado que menciona que la medida es para ‘transmitir la información con precisión y responsabilidad’, a lo que sostuvo: ‘Creo que cada uno de los medios somos responsables de lo que propagamos, de lo que tenemos en la pantalla. No necesitamos que alguien se haga responsable por nosotros, como dice este último comunicado, que sigue la misma línea, que van a tener acceso a la información y comunicados todos los medios que tengan pauta’.

‘Los funcionarios tienen que dar cuenta de sus actos de gobierno y nosotros, los comunicadores, interpelar, poner lo claro sobre lo oscuro’, añadió Moroso y apuntó al intendente: ‘Nos preguntamos quién lo está asesorando al intendente, si tiene una oficina con asesores legales, le tienen que decir’.

Moroso es un experimentado en periodismo calingastino, quien recordó que trabaja ‘en radio desde 1986 y jamás se me indicó a quién entrevistar ni qué decir, jamás tuve frente a mí un comunicado como el que se dio a conocer en las últimas horas’.

Además, en departamentos alejados del Gran San Juan, contar con la pauta oficial de parte de los medios de comunicación es una necesidad dados los ingresos del sector privado.

‘Me parece que de todos los medios del departamento Calingasta, no podemos subsistir de repente con la pauta del comercio. Además, necesitamos sin dudas de las pautas oficiales’, dijo Moroso, quien hoy se ve afectado por la medida del intendente Sebastián Carbajal para desarrollar su trabajo y experimentar la libertad de expresión.