El consultor y asesor de comunicación de La Libertad Avanza, Fernando Cerimedo, confirmó este jueves bajo juramento que el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, le habló de un “esquema de corrupción” dentro del organismo.

La declaración se produjo ante el fiscal Franco Picardi, donde Cerimedo ratificó que Spagnuolo le relató el pago de coimas y el reparto de comisiones en el marco de contrataciones de medicamentos con la droguería Suizo Argentina. Según fuentes judiciales, el consultor sostuvo en sede judicial lo mismo que ya se escuchaba en los audios difundidos en medios de prensa y canales de streaming.

En esas grabaciones, Spagnuolo aludía directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su asesor Eduardo “Lule” Menem. Cerimedo, uno de los propietarios del portal La Derecha Diario, señaló además que el ex funcionario le mencionó el tema en varias oportunidades, aunque negó haber sido él quien grabó o filtró el material.

El fiscal Picardi no tomó los audios como prueba directa, sino como un indicio inicial para avanzar con otras medidas de investigación. En paralelo, los dueños de Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker y sus hijos Jonathan y Emmanuel, pidieron declarar nula la causa por considerar ilegítima la obtención de esas grabaciones.

La defensa de Spagnuolo aún no respondió a ese planteo de nulidad. Sin embargo, en los pasillos de Comodoro Py se especula con la posibilidad de que, al acceder al expediente completo, el ex titular de la ANDIS evalúe presentarse como arrepentido.