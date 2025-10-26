Tal como lo estableció la Justicia Electoral, a las 18 horas cerraron los comicios en todo el país y desde ese momento ya no se puede ingresar a votar a las escuelas sanjuaninas y del resto de Argentina.

Cabe señalar, que las personas que se encontraban en el interior, podrán terminar de emitir su sufragio y luego retirarse. Una vez finalizado este proceso, las mesas se procederán a llevar adelante en conteo de los votos.

A menos de una hora del cierre de los comicios, se conoció que el 57% del padrón electoral sanjuanino asistió a las urnas, por lo que ese número podría elevarse.

Por su parte, a nivel nacional, ese número trepaba sobre el 58,5% minutos antes del cierre de los comicios y considerando los electores que pueden haber quedado en el interior, ese número también podría incrementarse.

De acuerdo a lo establecido en el Código Nacional Electoral, los resultados recién estarán a partir de las 21 horas para poder ser publicados. Pese a la fase legal, puede existir una demora mayor aún y los números podrían recién aparecer después de las 22 horas.