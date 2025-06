La política argentina se encuentra nuevamente sacudida por una jugada de alto voltaje: Cristina Fernández de Kirchner será candidata en la provincia de Buenos Aires. La decisión, que tomó forma en una reciente entrevista televisiva, pone a la expresidenta en el centro del escenario electoral. Para entender la magnitud de este movimiento, el analista político Aníbal Gutiérrez brindó su mirada experta, advirtiendo que la jugada de CFK “es tan estratégica como riesgosa”.

“La decisión de Cristina no es casual. Ella advierte que si el peronismo no se unifica, se pierde Buenos Aires, y con eso se pierde el país. Se trata del principal distrito electoral: entre La Matanza y Lomas de Zamora hay más de dos millones de votos. Si ella no gana ahí, es la desaparición definitiva de Cristina Fernández del escenario político argentino y de la conducción del PJ”, expresó Gutiérrez en Canal 13.

El analista, con extensa trayectoria sostuvo que la postulación no sólo busca liderar un espacio fragmentado, sino también responder al vacío de poder que se ha instalado en el campo nacional y popular. “No ha habido una figura de reemplazo de Cristina. Se especuló con Kicillof, pero hoy no lidera el espacio. Cristina sigue siendo la única dirigente con capacidad de aglutinar. Su piso electoral ronda entre el 20 y el 25%, lo que es mucho en este contexto de desprestigio de la dirigencia”, detalló.

Sobre el trasfondo judicial que rodea a la exmandataria, Gutiérrez también fue claro: “Si la Corte Suprema decidiera proscribirla, sería un grave error estratégico. La proscripción de dirigentes históricos genera un humor social muy desfavorable. Puede ser peligrosa una jugada así”.

En relación a esta posibilidad, el analista recordó un episodio local para trazar un paralelismo: “En San Juan pasó algo similar con Jorge Escobar. Fue proscripto y terminó victimizándose, creando su propio frente y saliendo a buscar electores por fuera de los partidos tradicionales. Esa historia se puede repetir si no se mide el impacto que puede tener una decisión judicial en plena campaña”.

Gutiérrez también abordó las tensiones internas dentro del peronismo bonaerense. En ese plano, apuntó a una de las decisiones que, a su juicio, complicó el panorama: “La conducción del PJ en la provincia de Buenos Aires fue delegada a Máximo Kirchner, un dirigente con un protagonismo excesivo y sin el arraigo territorial de los caciques históricos. Eso debilitó la estructura. Cristina, al decidir participar, busca recomponer eso con su propia presencia”.

El espejo de las provincias: gobernadores fuertes, peronismo resiliente

La decisión de CFK también debe leerse en el contexto de lo que ocurre en el interior del país, donde los oficialismos provinciales se han fortalecido. “En San Juan, históricamente, el peronismo colocaba dos diputados nacionales, con excepción del 2023. La sociedad sanjuanina premia a los gobernadores con altos caudales electorales para garantizarles gobernabilidad”, explicó.

Y continuó: “Gioja colocaba dos diputados nacionales en alianza con el bloquismo. Uñac también lo hizo, salvo en 2023, cuando la división de las elecciones provinciales y nacionales fue un error estratégico. Se eligió gobernador y un mes después se eligieron diputados, lo que fracturó al electorado. El peronismo perdió en ambas instancias”.

Consultado sobre el panorama nacional, Gutiérrez analizó la dispersión del voto opositor y el papel de figuras como Macri y Milei. “Macri está depreciado políticamente. Su candidato fue derrotado y el PRO está en descomposición. Hay una fuga de dirigentes que no ha sido capitalizada del todo por La Libertad Avanza. Estamos hablando de una elección nacional con un 47% de ausentismo. El resto del voto está repartido entre Milei, Bullrich, Santilli y sectores más marginales como Marra. Pero todos ellos se unirán en la general, no hay dudas”, pronosticó.