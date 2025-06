En un mensaje cargado de definiciones políticas, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se pronunció públicamente este sábado, tras ser detenida e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, medida que profundizó la tensión entre el peronismo y el gobierno nacional.

Desde sus redes sociales, la exmandataria y actual presidenta del Partido Justicialista sostuvo que el oficialismo libertario está conduciendo al país a una situación crítica: “podrán encerrarme y proscribirme, pero el MODELO ECONÓMICO DE ENDEUDAMIENTO ESTRUCTURAL, SALARIOS PISADOS Y DÓLAR PLANCHADO, como siempre, va a FRACASAR. Ya lo vivimos.(SIC)”, expresó.

En tono desafiante, Cristina Kirchner se dirigió directamente al presidente Javier Milei: “YY Milei… ya sabemos que sos cruel… lo que no podés ser, hermano, es boludo y no darte cuenta que estás yendo a un callejón sin salida. En fin (SIC)”, lanzó, aludiendo a las políticas económicas del Gobierno.

La exvicepresidenta también cuestionó la falta de resultados en materia económica, pese al discurso oficial: “Vos podrás gritar como energúmeno, putear en arameo y amenazar con meter ‘presos a todos’… pero hermano… los dólares se van y las inversiones no llegan. Y vos, que sos bilardista, sabés muy bien que resultado mata relato”, escribió.

Finalmente, advirtió sobre la situación fiscal y el impacto social de las medidas del Ejecutivo: “Fijate, porque ya no tenés qué ajustar. Te quedás con guita que es de las provincias. Tenés a media Argentina que no llega a fin de mes y se endeuda para comer, y arriba los números no te cierran. Ni en dólares. Y por lo que vimos en la licitación de deuda de la semana pasada, ni en pesos”, concluyó.

Las declaraciones de Kirchner se dan en un contexto de creciente polarización entre el peronismo y el gobierno de Milei, y marcan el tono que podría adquirir el clima político en los próximos meses.