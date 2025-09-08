Desde San José 1111, donde cumple con prisión domicialiaria, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) celebró el triunfo del peronismo en las elecciones legislativas 2025 en Buenos Aires. Luego de conocerse que Fuerza Patria sacó 46,94% de los votos frente al 33,86% de La Libertad Avanza (LLA), la ex vicepresidenta bailó en el balcón y le pegó con dureza vía X a Javier Milei.

CFK comenzó fuerte en su posteo: "Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis". Luego remató: "Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco".

Cristina continúo su análisis de la victoria en Buenos Aires, expresando: "Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal". Incluso añadió: "Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas…"

Luego vino la parte más dura del posteo de CFK: "Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy". Para rematar expresando: "Saludos cordiales desde San José 1111".

En la última parte del posteo, CFK le dedicó a Milei dos P/D: P/D1, siendo el primero: “Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!”. Luego el segundo fue: "P/D2: Ah, Milei… casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo…"

Para rematar expresando: "Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'".