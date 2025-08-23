La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se metió de lleno en la polémica por los presuntos pedidos de coimas en la Agencia Nacional para la Discapacidad e hizo foco en la responsabilidad del presidente Javier Milei.

“Los audios de tu amigo (Diego) Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡NO HICISTE NADA!”, denunció la ex vicepresidenta en un extenso posteo publicado en su cuenta en X que arrancó con su ya habitual “Che Milei”.

La acusación de Cristina

En el comienzo de su publicación dirigida al Presidente, Cristina Kirchner expresa: “Che Milei… ¿Te acordás de la ‘doctrina Vialidad’?... ESA QUE INVENTARON PARA METERME PRESA Y PROSCRIBIRME, con el argumento de que: ‘Una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional’. Bueno… dejame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muyyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal”.

“Si yo como presidenta ‘debía saber’ y por lo tanto era responsable penal directa de lo que hacía cada funcionario público…Imaginate vos… después de que TODOS LOS ARGENTINOS HEMOS ESCUCHADO a tu amigo y abogado personal Diego Spagnuolo (al que nombraste titular de la Agencia Nacional de Discapacidad), relatar cuando te fue a ver para informarte personalmente de las andanzas de ‘EL JEFE’ y su pandilla, cobrando retornos nada más ni nada menos que con los medicamentos en el área pública de discapacidad a la que le pasaste la motosierra”, criticó la senadora.

En este punto, consideró que “más escandaloso y vergonzoso no se consigue”. “Y encima, ¿lo único que se te ocurre es rajar al que te fue a contar lo que pasaba?”, cuestionó en referencia a la salida de Spagnuolo.

“¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste? ¿Que ‘quién es ese Spagnuolo’? ¿Que no la conocés a tu hermana? Daaale…”, insistió Cristina Kirchner.

Luego, le indicó a Milei que “los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡NO HICISTE NADA!”. “O sea…ni siquiera te van a poder aplicar la ‘doctrina Vialidad’ porque vos Milei, ¡SÍ QUE SABÍAS!”, subrayó.

A continuación, la ex presidenta recordó que “Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería ‘La Suizo Argentino S.A’ (la mayor proveedora de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad), mencionada en los audios por Spagnuolo como el dispositivo a través del cual se cobraban las coimas, es amigo personal de Mauricio Macri, con quien juega al pádel”. “Igual que los fiscales y los jueces que me condenaron”, enfatizó.

Añadió que “en dichos audios Spagnuolo también menciona que ‘le pusieron’ como director a Daniel Garbellini ‘Un delincuente que estaba en la gestión de Macri’, según expresiones textuales”.

“Como siempre digo… Todo tiene que ver con todo”, sostuvo Cristina Kirchner y sentenció: “Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como Partido e instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros contra los intereses de Argentina”.