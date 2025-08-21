Chica: "Quedamos con mucha angustia por la necesidad de un aumento en la jubilación”

El diputado nacional Jorge Chica habló con Canal 13 sobre la extensa sesión que se realizó en la Cámara de Diputados, donde se trataron temas de alta sensibilidad, como la Emergencia en Discapacidad y la recomposición del poder adquisitivo de los jubilados.

"Fue una sesión extensa, con temas muy sensibles, comenzando con el tratamiento de la ley de insistencia de un proyecto vetado por el Poder Ejecutivo, estamos hablando de la emergencia en discapacidad”, explicó Chica.

El legislador agregó que posteriormente se abordó otro veto presidencial relacionado con los jubilados. “Tratamos también la recomposición del poder adquisitivo respecto a la jubilación, un tema de fuerte impacto para los municipios y con gran relevancia social”, sostuvo.

Chica destacó que la ley sobre discapacidad pasó al Senado con la misma votación que en Diputados y que no puede ser vetada por el Gobierno nacional. “Es una ley que busca garantizar que los prestadores de servicios puedan cumplir con las prestaciones esenciales, que están congeladas desde diciembre de 2023”, afirmó.

Sin embargo, el diputado reconoció que la sesión dejó sensaciones encontradas respecto a los jubilados. “Con respecto a nuestros jubilados, los bloques no votaron de la misma manera que en discapacidad. Hemos quedado con mucha angustia por la necesidad de un aumento en la jubilación. No es ningún déficit fiscal, sino un tema de dignidad y derechos de las personas”, remarcó.

Chica señaló la importancia de poner en valor la situación de los sectores más vulnerables. “Todos tenemos un abuelo o una abuela en nuestros hogares, pero también hay otros intereses políticos. Lo más importante era reconocer el impacto de estas políticas sobre los más indefensos”, indicó.

En relación a la moratoria previsional y otros proyectos pendientes, el legislador adelantó: “Casi llegando a las 2 de la mañana levantamos la sesión porque algunos proyectos no contaban con los números necesarios". Tras ello aludió "Esperamos que los fondos del ATN lleguen y que en las próximas semanas podamos tratar previsionales y el impuesto al combustible, que no se trató a última hora”. En este sentido sumó “Los dos primeros temas de la sesión votamos todos los sanjuaninos igual y acompañamos los ATN para que lleguen recursos a los municipios”.



Además, Chica criticó la falta de mantenimiento de infraestructura y los recursos limitados en los municipios. “Las necesidades son infinitas y los recursos inelásticos. Por ejemplo, la falta de mantenimiento en rutas ya ha provocado más de 6.000 muertos este año. Esto refleja deficiencias en las instituciones que deberían garantizar servicios básicos, y afecta la identidad y seguridad de nuestra sociedad”, concluyó.