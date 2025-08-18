En la tarde del domingo, La Libertad Avanza presentó a sus candidatos para las elecciones legislativas de octubre. Entre ellos se encuentra el sanjuanino Abel Chiconi, de 39 años, actual funcionario de la Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), quien dialogó con Canal 13 sobre los desafíos de su candidatura y su visión política.

Chiconi, que proviene de una familia de tradición viñatera, afirmó que una de sus principales motivaciones es el futuro de su hija. “Toca pensar en el futuro de ella desde la política. La verdad que es una oportunidad muy grande porque considero que muchas cosas se han estado haciendo mal”, expresó. En esta línea, defendió la postura de Javier Milei, y lo consideró acertado debido a los cambios que se necesitan.

En ese sentido, remarcó la importancia de transmitir las ideas del espacio que integra: “Independientemente de los estudios, son las ideas de libertad las que tenemos que comunicar". A la vez sumó que "Si el Estado presente fuera la solución, hoy seríamos Suiza. Pero no lo somos. Argentina es uno de los países donde más se asiste al ciudadano y, sin embargo, estamos en la situación actual”.

Con fuerte énfasis en la producción, Chiconi sostuvo que su experiencia como viñatero lo lleva a reclamar previsibilidad. “Necesitamos reglas de juego claras, que me dejen trabajar como productor, como industrial. Tenemos herramientas para competir en la provincia y en el mundo”, señaló.

En relación con los cambios que atraviesa el sector vitivinícola, agregó: “Estamos en un proceso de transformación en los consumos de bebidas alcohólicas. La industria y el viñatero deben adaptarse a las nuevas épocas”.

El candidato también se refirió a las críticas que recibe el presidente Javier Milei por su estilo. “Me parece importante que ciertos cambios tan grandes se jueguen de esta manera". Seguidamente dijo "Por ser políticamente correctos y no hacer ajustes, llegamos a esta situación. Si los buenos modales nos dieran algo, hoy seríamos Suiza, y no lo somos”.

Sobre las medidas económicas, Chiconi defendió el rumbo del Gobierno nacional: “Cuando se habla de ajuste, yo lo veo como un valor natural. Ninguna familia puede gastar más de lo que produce. Si eso es ajuste, me sorprende que lo cuestionemos”.

También hizo hincapié en la necesidad de reformas estructurales para superar la crisis. Por este motivo mencionó que: “Emitir más dinero para tapar agujeros ya lo vivimos: en tres meses la inflación se lo come. Lo que necesitamos son cambios de fondo, como un nuevo régimen laboral e impositivo". Tras ello sumó: "Se requieren leyes que permitan a las empresas incorporar gente, aumentar la productividad y generar recursos genuinos para jubilados, personas con discapacidad y la educación”.

Consultado sobre si se encuentra en las “antípodas” de lo que propone el actual mandatario, Chiconi fue contundente: “No, la verdad es que el gobierno provincial hoy está gestionando la provincia. Pero considero que hay cosas que siguen siendo igual". "Nosotros pensamos de manera diferente en muchos temas y creemos que muchas de las soluciones que se plantean son momentáneas y no resuelven de fondo los problemas”, dijo

El dirigente libertario cuestionó: “El gobierno está haciendo asistencialismo en muchas cosas en las que no coincidimos. Uno como ciudadano tiene que poder comprarse lo que necesita, no depender de un bolsón de comida". Por ello manifestó "El cambio real es que esa persona pueda desarrollarse por sí misma, sin depender de Orrego, de Uñac o de quien sea”.

Chiconi reconoció que el Estado tiene un rol, pero lo circunscribió a generar condiciones y no a sostener asistencias permanentes. El candidato planteó que la salida requiere un debate profundo sobre reformas estructurales: “Lo primero que deberíamos hacer es discutir las leyes laborales e impositivas. Si seguimos hablando de una asistencia u otra, no cambia nada. No importa la cara, son las mismas ideas de siempre. Lo que proponemos es discutir en serio soluciones de fondo, cambios estructurales que le den una salida duradera a la sociedad”