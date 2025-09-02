Chiconi sobre los audios que complican a Karina: “En el momento en que salieron, suena raro”

Una importante repercusión local sobre el escándalo por la filtración de audios que complican a Karina Milei se dio este martes. En una entrevista brindada a Pelado Stream, Abel Chiconi, principal candidato de La Libertad Avanza en San Juan consideró que “en el momento que han salido suena raro”

"Esperemos que la gente entienda que en el momento que se ha hecho suena raro, dos meses antes de una elección”, expresó el candidato. Luego sostuvo que el Gobierno Nacional está manejando de gran manera este revés a días de la elección en Buenos Aires y a pocos meses de la elección en el resto del país, incluyendo San Juan. “Me parece genial el modo de proceder del Gobierno Nacional frente a estas situaciones. En el caso de Spagnuolo, al otro día que fueron publicados los audios fue desvinculado del puesto y puesto a disposición de la Justicia y se intervino el ANDIS", manifestó.

Acerca de quién tomó la decisión de que él fuera el candidato en la provincia, Chiconi contó: "La toma de decisión fue desde Buenos Aires, pero desde acá se charló internamente en el partido si estábamos a disposición de esta oportunidad y, por supuesto que lo estamos".

De esta manera, Chiconi confirmó que su candidatura fue decidida por Karina Milei, principal armadora del partido nacional, y respaldada luego en la provincia por las principales figuras de LLA versión sanjuanina. "Estaba mi nombre en esa lista y se tomó desde Buenos Aires la decisión de que yo sea el candidato", reveló.

Consultado sobre lo que les pidieron a los tres candidatos, Chiconi contó que deben de reflejar de donde viene el país de la mano del kirchnerismo y resaltar la gestión de Milei, con medidas muy incomodas de tomar, pero necesarias para que el país tenga un futuro.

Acerca de las cuatro listas de espacios libertarios que competirán en las legislativas en San Juan, el candidato a diputado por LLA expresó: "Aquí lo que está claro que no están convencidos de los cambios que hay que hacer. Si uno no está convencido de los cambios que hay que hacer, es muy difícil que ellos tengan esa posibilidad de descenso. Es que no están convencidos de lo que el presidente plantea hoy Javier Milei, pero tampoco de las ideas que nosotros trasmitimos, entonces es ahí donde ellos tienen el problema"

Chiconi aseguró que no tiene miedo en que el votante no pueda distinguir entre los espacios libertarios y que el voto se reparta y, de este modo, pierda volumen de votos LLA. "Está claro que la quien es La Libertad Avanza, que es la que representa las ideas de Milei y que en la boleta de LLA sale el águila. Por suerte vamos a estar a la derecha del voto, así que nos representa más esa boleta", lanzó Chiconi chicaneando a los otros tres espacios libertarios.

Incluso agregó: "Creo que la sociedad es inteligente y subestimarla desde ese punto de vista, personalmente no la veo. Creo que la gente sabe quién tiene que votar. Yo estoy convencido de los cambios que hay que hacer", sostuvo.

Sobre los enojos con las medidas del Gobierno de varios sectores de la sociedad como jubilados, parte del sector de salud, personas con discapacidad y las universidades, Chiconi no dudó. "Nosotros a diferencia del resto, proponemos cambios a largo plazo". Luego, el candidato de LLA en San Juan explicó: "El problema de los jubilados no se arregla aumentándoles sin saber de a dónde va a salir la plata. Eso que le aumentaste, dentro de unos meses va a ser inflación, por lo que dentro de unos meses vas a estar discutiendo cuanto más le tenes que subir. Nosotros queremos proponerles a los jubilados, por supuesto que es un camino más largo, pero es con el que vamos a dejar de discutir estas cosas".