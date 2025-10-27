La Libertad Avanza en San Juan logró meter un diputado en estas elecciones legislativas y así, Abel Chiconi, legislador nacional electo, lo celebró junto a militantes en el bunker partidario. El exvicepresidente del INV dijo que le darán más herramientas al presidente Javier Milei para seguir implementando cambios.

Chiconi, expresó que “el presidente tiene las cosas muy claras desde hace mucho tiempo y lo que hemos hecho es darle más herramientas para que este proceso sea más rápido. Eso es lo que queremos y eso es lo que vamos a hacer”.

Sobre la campaña, el diputado electo al ser consultado sobre la posición que tendrá sobre jubilaciones, salud pediátrica y universidad (temas que despertaron polémica) sostuvo que “hay que sentarnos en todos lados, esta Argentina tiene que cambiar desde todos lados. Hicimos una campaña austera, porque los sanjuaninos no estamos bien y hay que transmitir austeridad en todos lados”.

“En la provincia ha sido muy importante el camino que hemos marcado y a nivel nacional sin dudas un triunfo. Estamos muy contentos de poder demostrarle a la Argentina y al mundo que estamos cambiando y vamos por el camino correcto, por más duro que sea”, añadió Chiconi.

En la misma sintonía, el libertario añadió que “siempre nos pedían que vuelva el trabajo que es lo que dignifica a la familia y ese proceso es el que queremos avanzar y cada vez más rápido, que la Argentina tenga trabajo, dignidad la familia y que cada uno pueda hacer de su futuro lo que ellos quieran”.

Por último, sobre el lugar en el que trabajará en el Congreso dijo: “Estoy a disposición del gobierno nacional, donde me necesiten, siempre lo dije. Donde me necesite La Libertad Avanza, ahí estaré”.