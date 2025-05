En el inicio del fin de semana en Colegio Médico dio a conocer el cierre definitivo del Cimyn (Centro Integral de la Mujer y el Niño) y cargó responsabilidad contra la Obra Social Provincia por demoras en los pagos, por lo que no pueden hacer frente a los sueldos de los empleados. Y son estos últimos los que se reunieron en la puerta del centro sanitario, este lunes por la mañana, para realizar una asamblea, protestar y pedir por sus fuentes de trabajo.

La situación no es nueva en relación a los problemas económicos que son transversales al centro de salud que pertenece al Colegio Médico. De hecho, desde hace años viene con intervenciones que deben realizar el gobierno de la provincia (gestiones anteriores también).

Este último viernes, el Colegio Médico emitió un comunicado en el que anunció el cierre y cargó contra la obra social del Estado. Sin embargo, desde la OSP cruzaron a los dueños del Cimyn y se desligaron de la responsabilidad del cierre, aduciendo que no existe la deuda que mencionan desde la entidad médica y la demora es menor, siendo que el único financiador que aplica la modalidad de Pronto Pago.

Este lunes por la mañana los empleados salieron a protestar a la puerta del sanatorio, realizando una asamblea y aguardando por una respuesta que permita proteger los puestos de trabajo.

"Es terrible porque estamos angustiados. Yo trabajo aquí nomás y pensar que en cualquier momento me quedo sin trabajo, es terrible. Siempre nos hemos puesto la camiseta del sanatorio y siempre que nos lo han pedido hemos estado trabajando. Recién nos han pagado la mitad del sueldo, nos dijeron que no hay plata, así que no sabemos cuándo cobraremos la otra mitad del sueldo”, contó una de las trabajadoras ante el micrófono de Canal 13.

Otra de las empleadas describió: “Estamos con mucha angustia porque nadie sabe lo que va a pasar. Nunca nos hablaron, no nos explicaron nada”.

Carla Tejada, delegada gremial del Cimyn, expresó que “es una situación que ya venimos acarreando desde hace años. Da la casualidad que siguen estando los mismos directivos, asumen un lunes y un viernes nos largan el 50% del sueldo cuando estaba el compromiso con gente del gremio que nos iban a dar el 100% y a su vez, 3 horas después nos mandan un comunicado diciendo que iban a cerrar las puertas del Cimyn”.

“Aquí no vino nadie a dar la cara. Nosotros siempre hemos tenido una actitud conciliadora, venimos aguantando, hemos donado el 30% del sueldo, echaron a muchos compañeros el año pasado. La totalidad del aguinaldo en mucho de nosotros se pagó con voucher de mercadería que fuimos al supermercado con 500 mil pesos que nos han dado. Hemos venido aguantando una seguidilla de cosas, sin decir que hoy en día, muchos de nuestros compañeros en las prepagas no están acreditados los pagos y tienen que salir a bancar ellos de sus bolsillos porque nuestros aportes tampoco están pasando”, reveló Tejada.

La delegada alegó que todo lo anterior fue denunciado, inclusive “presentaron un preventivo de crisis, pero no se pudo demostrar la crisis, hemos recibido ATP, Repro y ayudas nacionales todo el tiempo. ¿Siempre los platos rotos tenemos que pagarlos nosotros, los trabajadores? Yo no trabajo para la Provincia, yo no puedo ir a reclamarle al señor Fasoli (interventor de OSP), yo trabajo para el Colegio Médico, aquí no solo ingresa OSP. Nosotros estamos en el medio, pero en el medio estamos nosotros y toda nuestra familia”.

Los trabajadores, al momento de la publicación de esta nota, continuaban con la protesta de los empleados y eran acompañados por miembros del sindicato de la sanidad.