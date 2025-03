El fin de semana se llevó adelante el tradicional almuerzo de la Coviar en el marco de la celebración de la Vendimia en Mendoza y allí, el diputado nacional Julio Cobos, ante los micrófonos de Canal 13, disparó contra el gobierno nacional que conduce Javier Milei, por obras públicas que involucran a las dos provincias y que no se llevan adelante.

Cobos, sobre la reunión de la Coviar, dijo que ‘la agenda que está muy centrada en lo económico. Pero también en las materias de obra, que lamentablemente el Gobierno Nacional no lo entiende. Lo sabemos los mendocinos y sanjuaninos con la doble vía Mendoza - San Juan, tan necesaria para para comunicarnos, como otras tantas obras’.

El exvicepresidente de la Nación hizo mención a la articulación público-privada en el sector vitivinícola y recordó: ‘Viene de mi época de gobernador, Gioja era gobernador cuando impulsamos el plan estratégico vitivinícola’.

Sobre la realidad política y económica que atraviesa el país, Cobos señaló que espera que ‘se vean los puntos de acuerdo, sobre todo el nuevo en esta dinámica que hay en la política argentina, pero siempre tiene que lograrse sobre la base de acuerdo y de coincidencia porque si no dura muy poco, son efímeras las alianzas electorales. Vamos hacia un equilibrio fiscal, vamos hacia un a hacia la baja de una inflación. Vamos a ver si se unifica el tipo de cambio. Esas son condiciones necesarias, pero no suficientes. La economía no solo es fiscal, es desarrollo’.