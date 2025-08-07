Coca advirtió: “El financiamiento es el más bajo de los últimos años”

En una entrevista con Canal 13, el secretario administrativo de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Ricardo Coca, alertó sobre el delicado estado económico de la casa de altos estudios, en medio de un contexto nacional de desfinanciamiento universitario y paritarias congeladas.

“Por un lado, es positivo que el Congreso discuta el financiamiento universitario, pero por otro lado, la inversión en educación es la más baja de los últimos años”, afirmó Coca. El funcionario consideró que incluso si se aprueba una ley que mejore el presupuesto universitario, como la que ya tiene media sanción, es probable que el Ejecutivo la vete. “El presidente ya adelantó esa posibilidad. Entonces habrá que ver si ese veto se sostiene o no”, comentó.

Pese al complejo panorama nacional, Coca explicó que la UNSJ no tiene deudas y ha podido sostener su funcionamiento gracias a un manejo prudente de los recursos. “Tenemos un fondo anticíclico que nos permite manejarnos. No hay deudas, pero se complica todo lo que son inversiones de largo plazo”, señaló.

Entre esas inversiones, destacó obras claves como la Escuela de Música, que será financiada parcialmente con recursos propios y con fondos del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina). “Esta obra es prioritaria. Lo que queda por hacer es caro, pero rápido: insonorizaciones, pisos, cerramientos. La licitación será en este segundo semestre y esperamos concluirla el año próximo”, anticipó.

El recorte presupuestario también afecta directamente a la oferta académica. Proyectos de carreras como Psicología (ya aprobada por CONEAU) y Medicina se encuentran frenados por falta de financiamiento. “Sin contrato-programa ni partidas para cargos docentes, es imposible implementarlas”, lamentó.

Uno de los puntos más críticos señalados por Coca fue la pérdida salarial de los docentes universitarios, que ya supera el 25% en términos reales. En junio y julio, los sueldos se mantuvieron sin aumentos, en un contexto inflacionario sostenido.

“El ánimo es muy complejo. Los docentes universitarios han sido los más perjudicados salarialmente en el país. Se sienten discriminados”, sostuvo. La consecuencia directa ya se empieza a notar: más de 10.000 docentes en el país han abandonado sus cargos en universidades nacionales. En San Juan, el impacto se siente especialmente en áreas técnicas o con demanda en el sector privado, como informática, ingeniería y minería.

“Hoy es más fácil conseguir un puesto mejor pago en la educación superior provincial que en los colegios universitarios”, graficó Coca. Pese a las dificultades, la UNSJ no ha reducido servicios ni suspendido clases, aunque el aumento de los costos —como el 600% en tarifas energéticas— complica la planificación a futuro. “Sostenemos lo básico con mucho esfuerzo, pero la situación se agrava. Si no hay señales concretas de mejora, será cada vez más difícil garantizar la calidad educativa”, concluyó.