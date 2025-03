Colombo: "El candidato ideal es quien mejor defienda los intereses de San Juan"

En un mano a mano en Mirá quien hablar, Rodolfo Colombo, jefe de asesores del gobierno de la provincia de San Juan y cercano colaborador del gobernador Marcelo Orrego, abordó temas clave como la relación con el gobierno nacional, el financiamiento provincial y los desafíos que enfrenta la administración en un año electoral. Además, reflexionó sobre el perfil de los candidatos que deberían representar a la provincia en las próximas elecciones.

Con 2025 como año electoral, Colombo analizó los desafíos que enfrenta la provincia en este contexto. “Los años electorales son distintos. A veces, algunos aprovechan las circunstancias para generar conflictos, pero creo que debemos superar eso y madurar como sociedad”, afirmó.

Respecto al perfil de los candidatos, Colombo consideró que es un tema que aún está en discusión. “Hoy es prematuro hablar de candidaturas. Lo importante es que haya diálogo entre todos los actores políticos y que se elija a quienes mejor representen los intereses de la provincia”, señaló.

“Creo que la gente no vota a quienes no conoce. Si a un candidato conocido ya le cuesta instalarse, imagínate a alguien que no tiene trayectoria. Me parece que, si no te conocen, menos te van a elegir”, argumentó. “La gente quiere representantes que conozcan la realidad de la provincia y que tengan la capacidad de gestionar en su beneficio”, afirmó. En esta línea, no descartó que el candidato que tengan en su frente sería alguien del gabinete, ya que conocería el lineamiento de Orrego.

Además, hizo hincapié en la importancia de que los candidatos tengan experiencia y peso político, especialmente en un contexto nacional complejo. “La elección de diputados nacionales es crucial para San Juan. Necesitamos representantes con trayectoria y capacidad para defender nuestros intereses en Buenos Aires”, afirmó.

“En nuestro frente hay mucha gente independiente y de distintos espacios políticos que están en diálogo permanente. Todos quieren ser parte de esta construcción”, explicó. Finalmente, destacó la importancia de que las decisiones sobre candidaturas se tomen de manera consensuada y pensando en el bien común. “No es una cuestión menor. Lo que se vote en octubre tendrá un impacto directo en la provincia y en la capacidad de Marcelo Orrego para gestionar con más fuerza en Buenos Aires”, concluyó.

El jefe de asesores subrayó que la experiencia y el conocimiento de las necesidades locales son fundamentales para lograr una representación efectiva en el ámbito nacional. “No se trata solo de tener presencia en Buenos Aires, sino de tener voz y capacidad para gestionar lo que San Juan necesita”, explicó.

PANORAMA DE LA PROVINCIA

“Desde el primer día de diciembre, cuando asumió Marcelo Orrego, sabíamos que la realidad de San Juan sería totalmente distinta a la de años anteriores”, afirmó. El jefe de asesores destacó que, a pesar de las dificultades, la provincia ha logrado cubrir con fondos propios aumentos salariales, obras públicas y subsidios que antes eran responsabilidad de la Nación. “Fue la primera provincia que retomó la obra pública que le correspondía a la Nación. Esto se logró gracias a la austeridad y a la priorización de las necesidades de los sanjuaninos”, explicó.

“Los fondos provinciales son limitados. Si los destinamos a cubrir lo que la Nación no aporta, no podemos invertir en otros sectores. Es como una frazada corta: si la estiras de un lado, se descubre del otro”, señaló.

Colombo también destacó el compromiso de los sanjuaninos con el pago de impuestos, incluso en momentos difíciles como la pandemia y la crisis económica del año pasado. “El sanjuanino tiene una actitud de pago ejemplar. Esto nos ha permitido mantener cierta estabilidad”, afirmó.