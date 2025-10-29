Rodolfo Colombo, Jefe de Asesores del Gobierno provincial, ofreció un análisis de las elecciones legislativas de 2025 en el programa Compacto Trece, enfocándose en la necesidad de diálogo político y evaluando el desempeño de las fuerzas en la provincia.

Colombo enfatizó la disposición al acuerdo por parte del gobierno: "El diálogo siempre es una opción para este gobierno", expresó. Luego, subrayó: “Con la situación de crisis que atraviesa el país, es importante hacer un llamado a la unidad. Estamos todos en un barco y en épocas de crisis. Dios quiera que ese diálogo se dé".

El Jefe de Asesores hizo una clara distinción entre la contienda electoral y la gestión: “Que entendamos que terminó la elección y que, a partir de ahí, desde el consenso, podamos lograr coincidencias y vemos cómo sigue para adelante”, aseguró que la voluntad de dialogar por parte del gobernador Marcelo Orrego "va a estar siempre presente".

¿Quiénes son los verdaderos ganadores?

Colombo se preguntó "¿quiénes son los verdaderos ganadores de las elecciones?" y presentó un análisis comparativo de los resultados:

El peronismo puso dos bancas de diputado nacional en juego y obtuvo solo una. Si bien salió primero, lo hizo "con menos votos que el 2023". El oficialismo Provincial salió tercero en 2023, pero en esta ocasión se ubicó segundo "con diez mil votos más", y La Libertad Avanza (LLA) obtuvo "menos votos que en el 2023 también". En su análisis, el Jefe de Asesores concluyó en que la única fuerza política que evidenció un crecimiento en votos es la que actualmente está gobernando la provincia.

A pesar del análisis del resultado de las elecciones, el funcionario admitió una autocrítica sobre la estrategia oficialista: "Tal vez deberíamos haber nacionalizado más el discurso". Atribuyó el voto de muchos ciudadanos a una lógica práctica, donde incluso votantes conformes con la gestión provincial apoyaron a LLA porque consideraron que la elección era "nacional" y querían "acompañar a Milei porque queremos que le vaya bien". En este contexto, "lo económico influyó mucho en esta elección".

Futuro de Fabián Martín

Colombo aclaró la situación del vicegobernador Fabián Martín, quien asumirá como Diputado Nacional.

Explicó que el cargo de Vicegobernador no quedará vacante de forma oficial, ya que la fórmula electa en 2023 fue Orrego-Martín. "No desde el cargo, pero sí va a cumplir la función de vice porque hay una sucesión constitucional". Esta establece que el rol será ocupado por el vicepresidente primero y el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados de la Provincia, hasta que se renueven las autoridades de la Cámara en marzo. El nuevo presidente de la Cámara será consensuado entre las fuerzas políticas", indicó Colombo.

Finalmente, destacó la labor de la actual gestión de Marcelo Orrego, señalando que "todas las semanas se está inaugurando algo nuevo a pesar de no recibir el apoyo de Nación".