En el centro de la polémica se encuentra el Gobierno nacional por acción u omisión, vienen siendo noticias a diario. Con un proyecto de Presupuesto 2025 que se encargó el presidente de presentarlo, aprovechando para enfrentarse con legisladores y oposición. Luego este martes agasajando con un asado en la Quinta de Olivos a los diputados que acompañaron el veto a la reforma de movilidad jubilatoria. Con el foco puesto en la polémica, Rodolfo Colombo, jefe de asesores del gobernador Marcelo Orrego, salió a cruzar en Banda Ancha a los diputados que asistieron al asado de ‘héroes’ (como los llamó Milei) y dijo que deberían estar trabajando en la reforma laboral y no en un asado. Además, apuntó contra el ajuste que pidió el presidente a las provincias, señalando que el gobierno provincial ya lo hizo.

El asado fue consecuencia del veto al incremento en las jubilaciones y para el ex candidato a intendente de la Capital y actual jefe de asesores del gobernador, el problema no es de ahora, sino que se arrastra desde hace años.

‘Creo que ninguno de nosotros, más allá de los que estamos en política, que les plantees que a los jubilados hay que mejorarle el haber y te va a decir que sí. Aquí el problema es de fondo, está destruido el sistema previsional argentino. Y no es de ahora, es de hace más de 20 o 30 años esta realidad, que se profundizó cuando el kirchnerismo decidió las jubilaciones de amas de casa, que no está mal que se les dé una respuesta, pero no es a través del sistema de jubilaciones, del fondo Garantías y Sustentabilidad. Porque el jubilado que hoy no tiene el haber que le corresponde, pagó durante 25 o 30 años el aporte. Entonces desde ahí, aquellos que no lo hicieron, bienvenida una respuesta del Estado como un plan, dentro de la realidad para que su situación se mejore, pero no es dentro del sistema normal porque eso destruye el sistema’, analizó Colombo.

Pero el jefe de asesores de Orrego cargó contra los legisladores que asistieron al asado a modo de agasajo por haber sostenido el veto presidencial a la reforma de movilidad jubilatoria. Lo que hace falta para Colombo es ‘la gran reforma laboral. Ahí tendrían que estar los diputados, no pensando en si voy a comer un asado o no. Los diputados tienen que estar en la reforma laboral que hace falta’.

‘Hacen falta 4 activos para un jubilado y hoy tenemos 1,5 trabajadores en blanco por cada jubilado, entonces nunca ese sistema va a estar de acuerdo a lo que el jubilado merece’, explicó Colombo, quien además conoce del tema en profundidad tras haber conducido la oficina de Anses durante años.

Presupuesto 2025 de Milei y ajuste en las provincias

El Milei presentó el proyecto de Presupuesto el domingo último en el Congreso y dentro de los pocos anuncios que hizo sobre el mismo, pidió a las provincias un ahorro de 60.000 millones de dólares, aunque luego trascendió que se trataría de una menor cantidad. Ante esto, Colombo aseguró, al igual que Orrego, que San Juan ya aplicó el ahorro y lo viene haciendo desde esta gestión actual.

‘A nosotros no nos sorprende ese presupuesto. Más allá de lo que dijo que tenemos que hacer las provincias, si algo tiene el gobernador Marcelo Orrego y las pautas que determinó desde noviembre, fueron claras en decir que “aquí no se gasta más de lo que entra y vamos a hacer el achique que se tenga que hacer para el equilibrio fiscal y llegar a una realidad de acuerdo a lo que viene de la Nación” y fue mayor lo que tuvimos que hacer porque la Nación nos dijo que “no hay plata” y a partir de ahí, esto que hoy pide el presidente, ya lo hicimos’, sostuvo Colombo.

Mirá la entrevista completa a Rodolfo Colombo en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.