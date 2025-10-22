De cara a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, la Secretaría de Tránsito y Transporte de San Juan confirmó que el servicio de colectivos operará con el cronograma habitual de los domingos. No se implementará el boleto gratuito, medida que en otras oportunidades había sido dispuesta para facilitar el traslado de los votantes.

La decisión se debe a que el Gobierno nacional no realizó la transferencia de fondos necesaria para compensar a las empresas prestatarias por el costo del pasaje sin cargo. Ante esa situación, el servicio se desarrollará sin refuerzos adicionales y bajo las condiciones normales del fin de semana.

De esta manera, los usuarios deberán abonar el pasaje si utilizan el transporte público para concurrir a las urnas. En esta oportunidad, los sanjuaninos votarán únicamente para renovar las bancas de diputados nacionales que representan a la provincia en el Congreso.